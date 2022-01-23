嫩妻嫁台20天告夫「勒頸性侵」　法官揪疑點案情大逆轉

▲瑪瓦指控遭到老公阿德性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台中56歲男子阿德（化名）迎娶33歲外籍嫩妻回到家後，很快就和對方爆發肢體衝突，20天後又被嫩妻報警指控強行進入房間性侵，之後更鬧上法庭，先前法官均維持原判3年4月徒刑，但台中高分院更一審法官認為外籍妻供述疑點多，最終改判無罪。

判決書指出，阿德於2017年12月18日將嫩妻瑪瓦（化名）從中亞國家烏茲別克迎娶回台中，之後兩人在2018年1月8日晚上因借用手機問題爆發衝突，瑪瓦因頭部鈍傷、雙手和頸部都有擦傷，從此拒絕和阿德同房，也不願再發生性行為。

瑪瓦當年2月8日突報警提告，指控阿德在1月底時強行以鑰匙打開她的房間，搶走她包包內的文件後，不顧她瘋狂喊叫，竟然硬拖下她的內褲性侵得逞。瑪瓦在1月30日報警時指稱，案發當下阿德打開她的衣櫥要搶走包包，雙方搶到最後變成她用雙腳夾住包包側躺在床上，因為拉扯導致她衣服掀起來，半邊胸部外露被阿德看到，之後她被阿德壓住脖子、控制住雙手，到她一度不舒服失去知覺後，就被強行性侵。

瑪瓦透過俄語通譯表示過程大約半小時，期間她不斷喊叫希望鄰居能聽到，及時找人來救援，但都沒有人聽見，「我心裡就想怎麼可能沒人聽見，應該半棟樓的鄰居都要聽劍」，等到阿德結束後她才又跑去陽台求救。

阿德出庭聲稱案發當天他需要帶瑪瓦的個人文件到公司辦理婚嫁，但瑪瓦不肯給，兩人才會拉扯皮包，「瑪瓦力氣很大我搶不過來」，大約20分鐘後彼此都累了，「她露出自己的胸部，說要跟我發生性行為。」他稱瑪瓦還面帶微笑推下內褲，抓他的手去摸她胸部，之後雙方合意發生性行為，等到結束他要去拿瑪瓦的皮包裡面的護照，才看到瑪瓦氣沖沖跑去陽台大喊「Police（警察）」。

阿德表示管理員上來後，他主動報警並將護照還給瑪瓦，顯然並非性侵者會做的事情。他在上訴中主張瑪瓦針對兩人性交過程的供詞前後不一；而且瑪瓦控訴的受傷程度和診斷證明書內容有明顯落差，難以判別傷口是拉扯包包還是性侵造成；若真的性侵瑪瓦，為何又要自己主動報警；他從頭到尾都坦然接受測謊，與一般嫌犯畏懼測謊的態度不同。最後他表示雖然1月8日就和瑪瓦分房睡，但之後都維持夫妻相處模式，不然兩人不會在1月12日一起去辦理結婚登記等。

經警方鑑定，兩人當天確實發生過性行為，更一審法官認為瑪瓦提出的被強壓、掐住脖子半小時等，照理應該留下明顯勒痕和瘀傷等，但診斷結果僅有胸前抓痕和右手臂瘀傷，其他身體部位並沒有受傷，顯然實情與說詞有出入。

此外，法官衡量阿德身材矮小，僅163公分、55公斤，面對身高166公分、體重70公斤的瑪瓦，加上阿德已經56歲而瑪瓦年僅33歲，在身材客觀條件下是否有能力壓制瑪瓦，也有可疑之處，因此認為證據不足，最終改判阿德無罪。