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婚禮上「一掌巴頭」暴打新娘！新郎輸了趣味競賽惱羞　失控片瘋傳

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏茲別克日前一場婚禮上演暴力場面，一對新人在敬酒時的趣味競賽中互相較量，未料新郎竟因新娘贏得遊戲而惱羞成怒，對妻子大打出手，當眾揮拳爆擊她的頭部，驚悚畫面在社群媒體上瘋傳，令許多網友不敢置信。

約30秒的影片中可見，一對新婚夫妻站在會場的舞台上，主持人要他們玩一個遊戲，幾秒後新娘舉起手，以示自己已經完成任務，這時新郎意識到自己慢了一步，下秒竟舉起左手，朝新娘頭部狠狠一拍，現場歡樂氣氛頓時變調，響起幾聲驚叫。

新娘被這一掌拍得頭髮都亂了，力道大得令她伸手扶著額頭，看來有些不適，接著就被人扶下舞台。伴郎看似也感到尷尬，新郎本人卻若無其事，對於離場休息的新娘毫不在意。

▲▼ 新郎在婚禮上暴打新娘。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 新郎在婚禮上暴打新娘。（圖／翻攝自Twitter）

這段畫面在中亞社群媒體上瘋傳，推特網友憤怒表示，「這太悲哀了」、「希望她能鼓起勇氣告他，讓他為自己的行為負責」、「太恐怖了」、「影片被放上網真是太好了，要讓這個男人蒙羞」、「這居然是常態，太可怕了，希望她能早日離開他」。也有人指責，現場竟沒有任何人出手阻止新郎或保護新娘。

烏茲別克有「包辦婚姻」的傳統，不過已經沒有過去那麼盛行，目前不清楚這對新人是自願結婚或是經他人安排。該國2019年也發生一起類似事件，一對新人因婚禮蛋糕起衝突，新郎為此當眾毆打新娘，將她打到跌落在身後的座位上，引發眾多網友批評。 

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