開飛機逃出！美國人還不來　阿富汗飛行員求救：他們會殺了我們

▲位於阿富汗邊境對面的烏茲別克營地，該營地擁有受過美國培訓的阿富汗飛行員和其他人員。（圖／路透）



中央社倫敦3日綜合外電報導

許多由美國訓練的阿富汗飛行員與其他人至今仍滯留在烏茲別克營區，他們開始害怕烏國因希望與塔利班交好而被遣送回國。美國國務院則表示，正就此事與烏茲別克協調。

一名怕被報復不願具名的飛行員表示，8月美國與盟友撤軍而地面軍隊淪於塔利班之手時，他開著飛機逃到位於阿富汗北方邊界的營區。滯留在烏茲別克的阿富汗人說，在這已等了近3週，卻未能盼到美國協助撤離。這名飛行員說：「若我們被送回，我百分之百確定他們會殺了我們。」

這名飛行員透過手機向《路透社》形容自己感覺像犯人，行動受嚴格控制，缺乏足夠的食物和藥物。他說：「我們在這裡沒有自由。」烏茲別克守衛都有武裝，有人有手槍，其他人則配戴半自動武器

這座營區有變成美國總統拜登另一個危機的風險。美國現任與前任官員都批評政府目前無法撤離在烏茲別克的阿富汗人員與飛機，這些官員紛紛警告塔利班對烏茲別克當局施壓，要烏國交出他們。

▲營地的人員近三週一直在等待美國撤離，並擔心被移交給塔利班。（圖／路透）



一名國務院發言人表示，美國正就此事與烏茲別克協調，也敦促所有阿富汗鄰國允許阿富汗人進入，並遵守國際法，禁止遣送難民回他們可能面臨迫害的國家。

美國聯邦參議院軍事委員會主席、民主黨參議員利德（Jack Reed）表示，「十分關注」烏國的阿富汗飛行員和其他人。他向《路透社》說：「這些人員不落入塔利班手裡至關重要，不僅是為了他們的安全，也為了他們有價值的技術知識與訓練。」

美國駐烏茲別克前大使赫普斯特（John Herbst）表示，他認為烏茲別克面臨塔利班實際且重大的壓力，要他們把人交出來。現任職於華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的赫普斯特說：「烏國想要與塔利班交好，不希望激怒他們，但同時也不想激怒我們。」

像赫普斯特的區域專家認為，烏茲別克有充分理由尋求與塔利班的合作關係。這樣的擔憂瀰漫在營區的阿富汗人之中。

烏茲別克政府並未就眾多的置評要求做出回應。

根據《路透社》，即使在塔利班掌權前，由美國訓練且熟稔英文的飛行員就已成為他們的首要目標。塔利班士兵會在他們離開基地時跟蹤，並暗殺一些飛行員。

在即將輸給塔利班的最後時刻，部分阿富汗飛行員安排了令人驚嘆的出逃，在塔利班擄獲他們前，駕駛46架飛機離開。

塔利班未就置評要求做出回應。然而一名塔利班高層領導人在喀布爾淪陷後向《路透社》表示，希望能拿回在烏國的阿富汗飛機。沒有飛機卻贏得戰爭的塔利班也表示，將邀請飛行員在內的前軍事人員加入新安全部隊的行列，且不會有報復殺戮。

在營區受訪的飛行員表示，美國政府官員1日到達營區，採取阿富汗人員生物識別資訊，但目前仍無法判定救援是否即將到來。