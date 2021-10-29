狼師鎖門硬上！女大生想逃竟遭「扔下樓」　頭破爆血慘照曝光

▲烏茲別克一名女大生狼師性侵。（圖／翻攝自YouTube／Hot News Today）

記者吳美依／綜合報導

烏茲別克爆發一起校園醜聞，20歲的卡米洛娃（Mushtaribonu Kamilova）正在就讀塔什干大學，竟遭狼師性侵。她試圖掙脫呼救，卻被對方推下3樓，重摔水泥地面，不僅全身多處受傷，還撞破了頭，如今正在臥床治療，憤怒揭發此案。

《太陽報》報導，卡米洛娃在某學院副院長尤爾達舍夫（Bogabek Yuldashev）的研究部門工作，18日被老闆叫進辦公室，要求幫忙泡咖啡，未料對方卻突然鎖門又關燈。

卡米洛娃嚇得趕緊拿出手機，向一名男性友人求助，並且試圖離開，卻遭狼師抓住、壓在沙發上侵犯。她不斷反抗尖叫，終於掙脫並且打開窗戶呼救，但力氣敵不過尤爾達舍夫，下秒就遭推出窗戶。

尤爾達舍夫見狀，竟立刻關窗並且拉起百葉窗，等到卡米洛娃的朋友抵達時，還若無其事應門，卻反遭男大生拽出門，拉到1樓對質。他這才支支吾吾地說，女孩不小心「摔下來了」，勉強答應載送2人前往醫院急診。

卡米洛娃被診斷出全身多處瘀傷、骨盆骨折以及嚴重腦震盪，她臥床指控狼師後，尤爾達舍夫已因涉嫌性侵及蓄意傷害罪名遭到拘留。

塔什干警方證實，他們已經展開刑事調查，校方也正與執法部門密切合作。反性暴力組織NeMolchi.uz表示，「烏茲別克女性何時才能受到法律及正義的保護？學校高層何時才會開始對抗性騷擾，而非掩蓋這些行為呢？」

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