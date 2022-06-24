證據照片曝！美軍解密：俄在烏克蘭黑海港口埋水雷　炸毀碼頭糧倉

▲美國解密最新情報，其中一張衛星影像顯示，烏克蘭南部黑海港口的糧倉遭到轟炸。（圖／取自美軍）

記者張寧倢／編譯

美國軍方一份最新解密的情報顯示，俄羅斯海軍已接到命令，要在烏克蘭敖德薩（Odesa）和奧恰基夫（Ochakiv）的黑海港口埋設水雷，並且已經在第聶伯河（Dnipro River）完成佈雷，企圖以此封鎖烏克蘭出口糧食，此舉可能引發全球飢荒。此外，美方也曝光俄國轟炸烏克蘭糧食碼頭的衛星照證據。

根據《衛報》報導，美國23日解密的衛星影像顯示，6月稍早俄軍飛彈襲擊了烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）的第二大糧食出口碼頭，正值全球糧食短缺之際，糧食出口中斷可能引發飢荒。照片中可見，至少3個糧倉與裝載上船的輸送帶被炸毀，使得碼頭的出口能力驟減至少三分之一。另一段影片顯示，尼古拉耶夫一處碼頭至少2個葵花油儲槽22日受襲擊後起火燃燒。

俄羅斯方面否認在黑海港口附近埋佈水雷，並將指控轉向基輔，聲稱是烏克蘭人自行在港口佈雷。美國表示，據其情報顯示，俄羅斯採取了「阻斷仍在烏克蘭控制下的海岸」的一致戰略。

一名美國官員稱，消息指出，俄軍黑海艦隊奉命有效封鎖敖德薩和奧恰基夫的港口，「儘管俄羅斯宣稱沒有在黑海西北部設置水雷，但我們可以確認，事實上俄方正在奧恰基夫附近佈雷。也有跡象表明，俄軍過去在第聶伯河埋設了水雷。」

官員表示，烏克蘭供應全球十分之一的小麥出口，其中95%是透過黑海港口輸出的，「俄羅斯的行動導致黑海北部三分之一地區的海上貿易停滯，讓區域航行不再安全，其影響不容小覷。」目前國際正在研究其他陸地運輸路線，英國則已向土耳其提供技術支援，土耳其也表示願意護送貨船通過黑海，但尚未與俄國官員開會擬定運糧船隊。

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