　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基輔州長：澳洲總理來訪　表態力挺烏克蘭

▲▼澳洲總理訪烏克蘭。（圖／路透）

▲澳洲總理訪烏克蘭。（圖／路透，下同）

中央社

烏克蘭基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）3日表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）訪問當地遭戰火蹂躪的三個城鎮。

庫列巴在通訊軟體Telegram發文表示，艾班尼斯訪問布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）和霍斯托梅爾（Hostome），烏克蘭指控俄軍在這三個城鎮對平民犯下暴行。俄羅斯則否認這些指控。

庫列巴引述艾班尼斯說：「澳洲力挺烏克蘭，希望看到對於這裡的犯行，罪犯能被繩之以法。」

▲▼澳洲總理訪烏克蘭。（圖／路透）

▲▼澳洲總理訪烏克蘭。（圖／路透）

▲▼澳洲總理訪烏克蘭。（圖／路透）

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
影片曝！F1重大意外　中國史上首位車手被頂　翻車起火光摔出場
蘆洲深夜車禍！休旅車衝進人行道　6人受傷送醫
12生肖本周運勢出爐！屬狗偏財運激增
倪匡「1hr飆4500字」自豪：速度世界第一！驚人版稅收入曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／丹麥商場驚傳槍擊「多人死傷」　警逮22歲槍手：不排除恐攻

被控與中國安全單位合作　俄罹癌科學家從醫院轉送監獄死亡

他受洗開心比讚！下一秒觸電跌回水缸　險「直接見上帝」

法國疫情暑假來襲　7成民眾盼地鐵再強制戴口罩

日本砸錢補助台積電設廠　《日經亞洲》質疑是否划算

基輔州長：澳洲總理來訪　表態力挺烏克蘭

細繩卡私處脫褲聞到那味道…　她曝「再也不穿丁字褲」6點原因

美國油價居高不下！拜登「靠這一招」控制油價：盼即時行動

持刀搶雜貨店狂砍「失手殺了自己」　男逃50公尺大出血斃命

北韓「被餓死的」比新冠死者還多　作物歉收又封城！脫北者曝慘況

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

花蓮猴排隊上樹慘摔！　自由落體式下墜...網：芭比Q了

自帶音響？秀麥克風刺青　對著講話有回音…友笑翻

王心凌「從天而降」帥飆RAP　Twins合體側翻..謝娜驚呼「從小看到大」

林宥嘉迷幻嗓音暖唱《豆豆龍》　網聽完跪了：7年級最愛

ELVA IS BACK！　蕭亞軒宣布：要開演唱會

快訊／丹麥商場驚傳槍擊「多人死傷」　警逮22歲槍手：不排除恐攻

被控與中國安全單位合作　俄罹癌科學家從醫院轉送監獄死亡

他受洗開心比讚！下一秒觸電跌回水缸　險「直接見上帝」

法國疫情暑假來襲　7成民眾盼地鐵再強制戴口罩

日本砸錢補助台積電設廠　《日經亞洲》質疑是否划算

基輔州長：澳洲總理來訪　表態力挺烏克蘭

細繩卡私處脫褲聞到那味道…　她曝「再也不穿丁字褲」6點原因

美國油價居高不下！拜登「靠這一招」控制油價：盼即時行動

持刀搶雜貨店狂砍「失手殺了自己」　男逃50公尺大出血斃命

北韓「被餓死的」比新冠死者還多　作物歉收又封城！脫北者曝慘況

快訊／丹麥商場驚傳槍擊「多人死傷」　警逮22歲槍手：不排除恐攻

外送員驚見恐怖男客！被誘進入變態陷阱　千人嚇瘋「聞到味道了」

被控與中國安全單位合作　俄罹癌科學家從醫院轉送監獄死亡

他受洗開心比讚！下一秒觸電跌回水缸　險「直接見上帝」

法國疫情暑假來襲　7成民眾盼地鐵再強制戴口罩

日本砸錢補助台積電設廠　《日經亞洲》質疑是否划算

虎爺今天生日　想求財「3禁忌」千萬別犯恐毀財運

基輔州長：澳洲總理來訪　表態力挺烏克蘭

文組妹擁金色多益「起薪28K」　輸給科大生崩潰：我學歷比較高耶

人妻拿打火機燙睫毛！下一秒炸出「火球噴臉」　兒子目擊嚇壞

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

國際熱門新聞

脫褲聞到味道…　她曝「不穿丁字褲」6原因

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

奪命瞬間！噴射車PK飛機飆速爆炸1死

她15歲撞見媽偷吃男友　婚後尪睡了親姊

「10歲女童」父母投資虛擬貨幣慘賠2千萬

1歲半嬰兒只吃蔬果被素食媽餓死　法院：一級謀殺

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

猩猩「魔爪襲胸」雪乳辣妹！雙手揉捏還強吻

改做這運動　研究：多消耗20%熱量

拜登「靠這一招」控制油價

兄妹亂倫　男嬰全身鱗片慘死保溫箱

英研究：過瘦者確診新冠　重症風險高

持刀搶雜貨店　男失手殺了自己

更多熱門

相關新聞

蔡易餘要求批踢踢帳號管理　避免影響選舉

蔡易餘要求批踢踢帳號管理　避免影響選舉

民進黨立委蔡易餘日前指出，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰役中，我國PTT論壇對於投降、失敗主義的假訊息四處流竄，教育部及台灣大學應要求PTT站方落實實名制。對此，蔡易餘晚間說明，他並非針對發文必須實名，而是指PTT應落實管理帳號，避免散播假訊息，影響我國民主與選舉。

客機飛一半爆巨響　竟是「機身破大洞」

客機飛一半爆巨響　竟是「機身破大洞」

澳洲6日起開放外國人「未打疫苗」也能入境

澳洲6日起開放外國人「未打疫苗」也能入境

批踢踢對俄烏戰爭投降主義　他要求實名制

批踢踢對俄烏戰爭投降主義　他要求實名制

烏克蘭稱取得俄軍硬碟　含100GB機密軍情

烏克蘭稱取得俄軍硬碟　含100GB機密軍情

關鍵字：

基輔澳洲總理烏克蘭紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

睡覺「手機放床頭」恐致癌？醫解答：這2種頭痛小心

逛全聯聽神秘廣播！護理師秒衝停車場

22歲女星遭瞎傳深夜墜樓身亡！

金曲歌后唱一半「全身突然燒起來」！

F1重大意外！中國車手被頂　翻車起火光

情侶頂樓「激情開啪」　他下秒聽這聲軟掉了

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

孫芸芸跑沙灘比基尼辣翻　認：從不下水

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

日光巴黎積欠薪水歇業　高雄市府出手了

脫褲聞到味道…　她曝「不穿丁字褲」6原因

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

說話沒在聽　庹宗康當場臉垮

奶茶台語怎麼唸？一票苦主狂刷2字　正解曝

更多

最夯影音

更多
黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！

黃宣告白經紀人女友「是我的MVP」　1票擦身歌王笑喊：我更在意了！
倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

倒楣女搭電梯剛踏進門　手機秒掉落翻滾卡縫裡

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

「下半身失蹤款」要＋１　她搞笑模仿直播主賣衣

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

退休師在迪士尼拍照紀念　回頭驚見學生們感動爆淚

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

男嬰確診高燒！爸跪求協助　警開道卻車禍跛腳喊：快去

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面