基輔州長：澳洲總理來訪　表態力挺烏克蘭

▲澳洲總理訪烏克蘭。（圖／路透，下同）
中央社
烏克蘭基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）3日表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）訪問當地遭戰火蹂躪的三個城鎮。
庫列巴在通訊軟體Telegram發文表示，艾班尼斯訪問布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）和霍斯托梅爾（Hostome），烏克蘭指控俄軍在這三個城鎮對平民犯下暴行。俄羅斯則否認這些指控。
庫列巴引述艾班尼斯說：「澳洲力挺烏克蘭，希望看到對於這裡的犯行，罪犯能被繩之以法。」
▲澳洲總理訪烏克蘭。（圖／路透，下同）
中央社
烏克蘭基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）3日表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）訪問當地遭戰火蹂躪的三個城鎮。
庫列巴在通訊軟體Telegram發文表示，艾班尼斯訪問布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）和霍斯托梅爾（Hostome），烏克蘭指控俄軍在這三個城鎮對平民犯下暴行。俄羅斯則否認這些指控。
庫列巴引述艾班尼斯說：「澳洲力挺烏克蘭，希望看到對於這裡的犯行，罪犯能被繩之以法。」
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