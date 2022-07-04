基輔州長：澳洲總理來訪　表態力挺烏克蘭

民進黨立委蔡易餘日前指出，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰役中，我國PTT論壇對於投降、失敗主義的假訊息四處流竄，教育部及台灣大學應要求PTT站方落實實名制。對此，蔡易餘晚間說明，他並非針對發文必須實名，而是指PTT應落實管理帳號，避免散播假訊息，影響我國民主與選舉。