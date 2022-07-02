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俄貨船涉非法出口烏克蘭穀物　烏國要求土耳其扣押

▲▼小麥。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 戰爭影響烏克蘭糧食出口。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

根據烏克蘭官員說法與路透社看到的文件，烏克蘭要求土耳其扣押懸掛俄羅斯國旗的貨船「芝貝克．霍利號」，因為這艘船載著從俄軍占領港口伯德揚斯克港取得的烏克蘭穀物。

烏克蘭外交部官員引述海事管理局收到的資訊說，載重噸位達7146的芝貝克．霍利號（Zhibek Zholy）貨船自伯德揚斯克港（Berdyansk）載著首批約有4500公噸的穀物出港；這位官員說，這些穀物屬於烏克蘭。

另外，烏克蘭檢察總署在6月30日寫給土耳其司法部的信函中說，芝貝克．霍利號貨船涉嫌自伯德揚斯克港「非法出口烏克蘭穀物」，駛往土耳其卡拉蘇（Karasu），船上載著7000公噸的貨物。這比烏克蘭官員提到的還多。

信件提到，烏克蘭檢察總署要求土耳其「檢查這艘船隻、取得穀物樣本進行鑑識，並要求提供關於穀物地點的資訊」，並說烏克蘭準備與土耳其有關當局展開聯合調查。

俄羅斯在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）占領區的指派官員昨天說，在停滯數月後，第一艘貨船已離開伯德揚斯克港，但沒有提到是芝貝克．霍利號。

克里姆林宮官員今天尚未立即回應置評請求。

俄羅斯2月底揮軍入侵烏克蘭以來，基輔當局指控俄羅斯自俄軍攻占的土地竊取穀物，但克里姆林宮已否認偷竊烏克蘭穀物。

設於哈薩克的哈鐵快運公司（KTZ Express）向路透社證實，芝貝克．霍利號是哈鐵快運公司所有，但由俄羅斯Green-Line公司簽訂光船租賃契約租用，租約不涉及船員或物資。Green-Line沒有受到任何制裁。

哈鐵快運公司又說，正在諮詢有關各方，將遵守所有制裁與限制措施。路透社目前無法聯繫到Green-Line取得回應。

烏克蘭外交部官員又說，這艘船隻是駛往土耳其卡拉蘇港（Karasu）。

路孚特（Refinitiv）今天公布的船隻追蹤數據顯示，芝貝克．霍利號在卡拉蘇港附近回報下錨位置。數據顯示，這艘船從克里米亞附近通過黑海，過去48小時未將伯德揚斯克港列為目的地，但追蹤數據根據應答器更新了船隻位置。 

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