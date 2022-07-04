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只有5天！頂呱呱「原味炸雞腿下殺68折吃」　每份爽嗑5隻鮮嫩雞腿

▲▼頂呱呱原味炸雞腿。（圖／業者提供）

▲頂呱呱連5天爽吃5支原味炸雞腿下殺68折。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

雞腿吃到爽！繼連5天的「1斤雞⁺」後，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」又祭出最新炸雞優惠了，同樣限時5天爽吃「5隻原味雞腿下殺68折吃」，並加碼推「3大銅板加購」小確幸，趕緊先筆記再說。另，拿坡里至8月31日前也推「買腿送翅」活動，通通不能放過。

頂呱呱驚喜祭出「馬殺雞」活動，7月6日至7月10日連5天爽吃整整5隻原味炸雞腿下殺68折，並加碼推「3大銅板加價」優惠，只要購買原味雞腿組即可享49元加購呱呱包、大杯紅茶雪泥、2杯35元指定飲品，提醒優惠雞腿組每人限購2份、加價購每人限購10組，每日、每店限量開賣，售完為止。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里限時吃「炸雞買8送8」。

另，拿坡里近日則重磅推出整桶都是腿的「義式雞腿桶」，裡頭可是有8隻罪惡炸雞腿，並驚喜祭出「買8送8」優惠，即日起至8月31日限時2個月凡於全門市購買「義式雞腿桶」就送「8隻義式雞翅」，且只送不賣，就是要讓炸雞控一次就能爽嗑8腿加8翅，滿足到不行。

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