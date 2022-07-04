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機場大混亂恐拖到年底　歐洲成今夏「全球最差」旅遊目的地

▲▼美國紐約皇后區約翰·甘迺迪國際機場7月4日假期週末，辦理登機手續櫃台湧現排隊人潮。（圖／路透）

▲美國紐約皇后區約翰·甘迺迪國際機場7月4日假期週末湧現排隊人潮，塞爆辦理登機手續櫃台。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

2年多來的新冠疫情打亂旅遊計畫，重挫航空業，但最近數月卻出現前所未有的旅遊需求，世界各地的航空公司與機場都在努力消化後疫情時代渴望旅行的人潮，航空業將面對最艱難的時期，其中歐洲似乎是站在機場大混亂的最前線，被外媒評為今年夏天「最不適合旅遊」的地方之一，可能要到年底才能恢復正常。

美國旅遊新聞網站「Travel Off Path」報導，世界各國都在以自己的方式度過「後疫情時代」，每個區域都有各自的問題。在亞洲，許多國家實施嚴格入境檢疫措施，導致航空業復甦緩慢；在美國，航空業正苦於機師短缺的困境，造成大規模航班被迫中斷。

歐洲航班取消率是美國的2倍

報導指出，歐洲各式各樣的問題，結合成一場「完美風暴」。包含機票價格高漲、取消航班情況增加、各地機場罷工造成航空公司與機場人員不足，如今，造訪歐洲任何一個大型機場都可能遇到：冗長的排隊人龍、班機延誤和取消。

▲▼丹麥哥本哈根凱斯楚普（Kastrup）機場人滿為患。（圖／路透）

▲丹麥哥本哈根凱斯楚普（Kastrup）機場人滿為患。（圖／路透）

航班追蹤網站RadarBox.com數據顯示，今年4到6月，歐洲航空業者取消班機的數量是美國的2倍多，取消率高於世界其他地區。德國、法國、義大利與英國光在6月份就有7870架次被取消，根據航空分析商Cirium數據，這幾乎是2019年同期航班取消數量的3倍之多。然而，6月也是歐洲眾所周知的夏季旅遊旺季的開始，這就是為何歐洲是今夏最不適合旅行之處。

航班少，機票就變貴

隨著航空公司縮減行程、取消航班，歐洲各地的機票價格正在飆升。根據Booking旗下美國旅遊服務搜尋網站Kayak.com數據，歐洲夏季熱門航線的價格是去年同期的3倍以上，歐洲飛往美國的國際線票價也上漲2倍。

▲▼巴黎戴高樂機場員工罷工，許多人舉著總工會（Cgt）旗幟要求加薪，以解決通膨引發的生計問題。（圖／路透）

▲巴黎戴高樂機場員工罷工，許多人舉著總工會（Cgt）旗幟要求加薪，以解決通膨造成的生計問題。（圖／路透）

歐洲當前的問題恐拖到年底

後疫情時代航空旅行的復甦速度比多數專家預估的更快，機場無法消化每天湧入的旅客，現在想搭機去任何地方旅行都比以往困難，正值旅遊旺季的歐洲尤為如此。數以百萬計的人從世界各地前往西班牙、法國、德國與英國等地旅遊。

航空業者需要幾個月的時間解決人力短缺和工會談判處理罷工的問題，在那之前，乘客可以選擇完全避開歐洲大陸，否則就必須先為旅行規劃其他備案。德國漢莎航空執行長表示，情況可能要到年底才能恢復正常，這也進一步證明，前往歐洲以及在歐洲大陸內部旅行目前是一件困難的事。

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