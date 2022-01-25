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紓困延長半年！　交通部再編60億補貼航空、海運業者

▲▼航空業,國籍航空,桃園機場,機場,停機坪。（圖／桃機提供）

▲航空業受疫情影響，交通部上半年在編列60億補助。示意圖。（圖／資料照片）

記者許維寧／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，交通部於近日公告「嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」第八條、第十二條修正條文，將編列60億特別預算，持續針對航空業、海運相關產業提供紓困補貼。

交通部近日公告「嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」第八條、第十二條修正條文。其中第八條指出，主管機關將對國籍以及分國籍民用航空運輸業、普通航空業、航空站地勤業、空廚業、航空站內商業服務設施業者、承接各級航空器維修的航空產品與其各項裝備及零組件維修廠、民用航空人員訓練機構等給予補貼。

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修正條文指出，針對國籍與非國籍民用航空運輸業和普通航空業，將依照業者所在航空站客運量減少幅度，補貼於該航空站所繳納的降落費、房屋使用費、土地使用費、維護機庫使用費等；若為航空站地勤業，同樣依照業者所在的航空站航機起降架次減少幅度，補貼需繳納的機坪使用費、房屋使用費、土地使用費、維護機庫使用費和飛機修護棚使用費等。

另外，修正條文也指出，針對桃園國際航空站、台北、台中以及高雄航空站內商業服務設施業、空廚業等也會給予補貼，補貼對象為駐站以及站外專職負責站內商業服務設施業務等員工薪資，補貼額度以每位員工經常性薪資40%計算，每位每月薪資補貼以2萬元為上限。

交通部航政司副司長韓振華表示，交通部針對海空運輸再提出約60億補助款，紓困從今年1月1日起至今年6月30日止，基本上多是延續去年的做法，持續補貼受到邊境嚴管影響的業者相關場站使用費和員工薪資等。

此外，由於海運小三通目前仍停航，因此交通部也再針對海運業提出相關補貼，對既有經營兩岸海運直航、小三通固定客運航線、國內海運客貨運固定航線（含小三通固定貨運航線）船舶運送業者、兩岸海運小三通港口客運場站內商業服務設施業者，以及經營小三通固定客運航線的船務代理業者給予相關補貼。

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