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不能出國也要挺！航空「永續經營」網友最挺長榮　星宇曙光班機帶人氣

App活動小組／綜合報導

疫情期間大受影響的航空業，隨著各國疫苗普及率上升，許多專家認為即將到來的2022將會是航空業的「客運復甦元年」。雖然新變種病毒Omicron的出現，讓各國疫情再度出現變數，但民眾對航空業的復甦，依然抱持著高度期待。

根據ETtoday新聞雲「2021企業品牌聲望大調查」，航空業的永續品牌中，民眾對國內航空公司的支持度極高，前三名分別由長榮、華航、星宇航空所拿下。

▲長榮航空持續引進高環保效益機隊，並積極響應世界各組織因應氣候變遷的作為。（圖／長榮航空提供）

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▲長榮航空在「企業品牌聲望大調查」永續經營排行，以高達43%的票數暫居第一。（圖／長榮航空提供）

目前在調查中排行第一的長榮航空，保持著長期以來的高人氣。長榮航空總經理孫嘉明本月16日表示，有鑑於泰國、柬埔寨等國，已開放打完二劑疫苗者，入境可免隔離。樂觀期待明年第一季逐步解封的可能性。

調查中排名第二的中華航空，除了以「貨運為主、客運為輔」的策略撐過疫情寒冬，在嚴峻的疫情下仍奇蹟獲利。今年3月以來的帛琉泡泡旅遊包機，也多次引起話題。

近幾年同樣高人氣的星宇航空，今年也趁著跨年首次推曙光班機，帶民眾飛往宮古島上空迎接2022道曙光，帶民眾自高空欣賞台灣美麗的海岸線及獨特地景，一推出即搶購一空。

▲星宇航空2022曙光班機。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空推出2022年三架次曙光班機。（圖／星宇航空提供）

永續經營票選現況（截至12/19 11:00）企業品牌聲望大調查，航空永續經營1219最新排行

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ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品。

投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

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