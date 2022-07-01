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萬安45號演習協調會　預告7月26日「警報響、人、車管制」

▲縣長張麗善今日表示，如何保障國家安全及保護民眾的生命及財產為當前的重點工作，防空演習主要提醒民眾如何在戰爭中保護自身生命安全，避免恐慌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善今日表示，如何保障國家安全及保護民眾的生命及財產為當前的重點工作，防空演習主要提醒民眾如何在戰爭中保護自身生命安全，避免恐慌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林為第五作戰區，7月26日13時30分至14時實施演習，項目為「警報傳遞與發放」、「疏散避難」、「交通、燈火、音響及其他必要管制」、「災害救援」等演練；雲林縣警局說明，此次會議主要是針對有關演練重點及宣導等工作，做任務分工及說明，各相關業務單位配合支援，先期完成準備作業。

雲林縣長張麗善表示，烏俄戰爭爆發以來，臺灣受國際關注度很高，且共軍敵機近來頻頻襲擾我西南海域，臺灣民眾更擔憂「今日烏克蘭，明日臺灣」，戰爭是大家最不願看到的狀況，但一旦戰爭爆發，如何保障國家安全及保護民眾的生命及財產為當前的重點工作，防空演習主要提醒民眾如何在戰爭中保護自身生命安全，避免恐慌。

雲林縣警察局說明，此次演習實施之時間、地區、管制事項運用大眾傳播媒體加強宣導，包含違反演習管制措施相關罰責，以提高民眾危機意識與重視，亦著重宣導「全民國防手冊」、民眾如何利用手機上內政部警政署「警政服務APP-防空疏散避難專區」、「警察局全球資訊網-防空疏散避難專區」及「雲林幣扭一下APP-防空疏散避難專區」查詢就近之防空避難處所為主軸，將本次演習之相關管制及應配合作為傳達縣民。

▲縣長張麗善今日表示，如何保障國家安全及保護民眾的生命及財產為當前的重點工作，防空演習主要提醒民眾如何在戰爭中保護自身生命安全，避免恐慌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲7月26日13時30分至14時實施萬安45號演習，項目為「警報傳遞與發放」、「疏散避難」、「交通、燈火、音響及其他必要管制」、「災害救援」等演練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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萬安演習避難管制

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