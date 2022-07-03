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南安人文生態講座系列活動登場　邀布農族村長分享壓箱寶和故事

▲何成忠創作的石板屋模型。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲何成忠創作的石板屋模型。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處於暑假期間7至8月份，將在南安遊客中心辦理4場「南安人文生態講座系列活動-Diluk的布農珍藏小物」，邀請在地布農族人暨卓清村長何成忠分享個人布農文物收藏及創作，現場也將展出文物及創作作品，歡迎有興趣的民眾一同認識原民文化與藝術的結合。

玉管處表示，何成忠平日和藹可親、熱心為村民服務，也是一名以傳遞布農族習俗與文化傳承為使命的自由文物收藏家及創作家，其木雕作品皆以人像或動物為主，憑著兒時記憶呈現布農族早期的傳說故事與傳統生活智慧，現場也將訴說過去父親傳述日治時期的歷史故事；本次活動名稱「Diluk的布農珍藏小物」，就是源於他的布農族名Diluk Isingkaunan簡稱。

▲▼何成忠創作的雕刻布農人偶、收藏的布農文物菸斗。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼何成忠創作的雕刻布農人偶、收藏的布農文物菸斗。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉管處舉辦南安人文生態講座系列活動，邀請在地布農族人分享介紹珍藏小物。（圖／玉山國家公園管理處提供）

4場講座主題如下：7月9日布農石板屋介紹，展出以個人手工製作的等比例縮小版布農族石板屋模型；7月23日布農竹弓琴介紹，現場即興演奏及介紹布農傳統樂器竹弓琴；8月6日布農木雕創作介紹，展出以漂流木創作的彩繪雕刻作品；8月20日布農珍藏文物介紹，展出日治時代文物及布農傳統舊物提供民眾欣賞，並傳述百年布農禁忌及布農抗日歷史事件等。

玉山國家公園表示，本活動可免費報名參加，時間於上述4天的下午2時至4時，詳細活動資訊請至玉山國家公園管理處官網、FB粉絲專頁，或電洽南安遊客中心（03）8887560。

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關鍵字：

玉山南安人文生態講座布農珍藏小物

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