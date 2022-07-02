台中PM2.5大幅改善「中南部最優」　可從市區直眺玉山群峰

▲▼台中市PM2.5小於15微克，是中南部空品最優的縣市，6月30日清晨還曾從市區看得到玉山。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市今年上半年PM2.5平均值為14.1微克/立方公尺，較去年同期20.0微克，不但大幅降低，還低於全國平均值14.7微克；市府表示，在空氣品質不良（AQI>100）天數方面，今年1至6月份只有6天，較去年同期17天減少11天，是中南部第一個符合空品標準的縣市，6月間甚至可由市區遠眺玉山，顯見台中市政府「藍天白雲計畫」執行成效顯著。

環保局長陳宏益表示，台中市100年1至6月PM2.5平均值是38.0微克/立方公尺，今年已降到14.1微克/立方公尺，首度低於15微克/立方公尺；下半年將持續努力，今年度有望達成符合空氣品質標準（年均值15微克/立方公尺）的目標。

在空氣品質改善方面，100年1至6月空氣品質不良（AQI>100）天數比例為49.6%，今年同期已大幅降到3.9%，不但空品不良比例下降，而AQI<50空品良好的比例呈現上升趨勢，都可說明台中市空氣真的愈來愈好。

陳宏益強調，上半年在市民朋友與市府各局處共同努力下，達成台中市空品歷史新紀錄，下半年更要超越自我，持續執行並強化「藍天白雲行動計畫」，特別是10月以後，容易因季風轉變、擴散條件變差而引起的空污不良情形，市府已提前準備及因應，包括要求大型固定污染源配合減污減排、要求台中電廠空污季落實減煤減排、運用智慧科技監控污染排放及獎勵績優減污減排事業等。

另外，鼓勵民眾響應環保祭祀、使用益菌肥翻耕、使用大眾運輸工具或電動汽機車等共同守護空氣品質，市府已啟動重大空氣污染管制自治條例、第4次電力業加嚴標準、第3次鋼鐵業加嚴標準及鍋爐加嚴標準等作業，持續強化執法工具，以督促污染源加速改善、維護市民健康。