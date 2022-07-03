南韓6月物價漲幅預估恐破6%　糧食能源價格牽動「萬物齊漲」

▲南韓政府預測6月物價上漲幅度超過6%。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

今年受到俄烏戰爭影響，以及全球乾旱、酷暑等極端氣候，導致國際糧食、能源、原物料價格上漲，加上通貨膨脹等，連帶使得南韓今年6月的消費者物價指數預估將超過6%。另外，隨著7月起電費、天然氣費用上漲，加上政府調漲基本工資，南韓7、8月的消費者物價指數恐怕會變得更高。

根據《韓聯社》，雖然考慮到基數效應，南韓今年後半季的物價上漲趨勢可望有所趨緩，但電費、天然氣費用等能源價格上漲，以及俄烏戰爭邁向長期化，加上日益嚴重的通貨膨脹，還有薪資調漲等各種壓力，恐怕會牽動物價跟著上漲，6月消費者物價指數可望飆破6%，超過5月的5.4%。據悉，5月消費者物價指數為5.4%，創下2008年8月（5.6%）後，13年9個月以來的最高紀錄。

南韓企劃財政部副部長方基善（방기선）於1日會議表示，6月消費者物價指數上漲率恐怕更高，且未來將持續受到通貨膨脹等壓力影響。南韓副總理兼企劃財政部長秋慶鎬（추경호）則於6月26日表示，6至8月的物價指數上漲率可能會介於6至7％之間。

報導分析，隨著俄烏戰爭走向長期化，導致國際能源、原物料價格持續不斷上漲，農作物則因俄烏戰爭以及全球乾旱而減產，杜拜原油價格6月30日每桶113.4美元，為1年前的1.56倍，就算南韓政府決定從1日起將燃料稅調降幅度從30%增加至37%，恐怕仍無法控制每公升超過2000韓元（約新台幣45.8元）的汽柴油價格。

▲南韓6月19日燃油平均零售價突破每公升2100韓元，創下最高紀錄。（圖／CFP）

南韓政府決定從1日起調漲電費、天然氣費，以每戶4人為標準計算，電費平均調漲1535韓元、天然氣費則調漲2220韓元，能源價格上漲不僅直接影響家戶支出，其中更牽動著商品、服務業的生產費用，導致物價全方位上漲。

受到俄烏戰爭影響，今年3至6月的國際穀物價格飆漲至最高點，因此連帶影響南韓7月的穀物進口價格。根據韓國農村經濟研究院預測，今年第3季的穀物進口單價指數，食用為184.8、飼料用為178.4%，比第2季上漲13.4%與12.5%。麵粉用小麥價格每噸453美元，比起去年同月上漲42.0%、食用玉米每頓則為412美元，較去年同期上漲36.0%，飼料用小麥與玉米的進口單價也各漲24.2%、47.8%。

一旦進口穀物價格上漲，將會導致畜產、食品、外食業受到調漲價格的壓力。

另外，6月的預期通膨率為3.9%，比起前一個月上漲0.6個百分點，若物價上漲預期心理擴散，恐怕導致商品與服務價格上漲，在薪資調漲的壓力下，帶動物價居高不下的趨勢。

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