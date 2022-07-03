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南韓首例猴痘患者病況曝！斑疹「反覆出現」　確診12天恢復良好

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲全球各地出現猴痘病例，南韓首例患者病況曝光。（示意圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

全球猴痘確診患者超過5000例，使得世衛組織（WHO）開始密切關注此一傳染疾病，南韓從6月22日通報首宗病例，成為繼新加坡以後，第2個淪陷的亞洲國家，該名確診患者為從德國入境的南韓30多歲男性，在被診斷確診12天以後，目前身體逐漸恢復健康，49名中低風險接觸者中也尚未有人確診。

根據韓媒《News1》，南韓疾病管理廳今（3）日指出，南韓首位猴痘確診者A某自從6月22日陽性確診後，便送往仁川醫療院隔離治療，在經過12天以後，體溫皆維持在正常範圍內的36.5度，雖然身體上的斑疹不斷反覆出現、消失，但病況已經呈現好轉的趨勢。

A某早在從德國返回南韓前的6月18日起，便開始頭痛，6月21日入境當時出現微微發燒（37度）、喉嚨痛、無力、疲倦、皮膚病變等全身性的症狀，入境後主動向疾病管理廳通報，在機場檢疫站被中央疫調官歸類為疑似患者，送往仁川醫療院治療，隔天確診猴痘。

至於被歸類為A某接觸者的49人，皆為搭乘同架班機的乘客，其中坐在鄰近座位的8人被歸類為中度風險接觸者，其他41人則被歸類為低度風險接觸者，49人皆表示不願接種南韓國內持有的第2代天花疫苗。

報導指出，猴痘的感染途徑與新冠肺炎不同，多半是透過密切的身體接觸，只要接種天花疫苗，就有高達85%的預防效果，南韓目前保有可供3502萬人接種的天花疫苗，南韓政府更預計7月中旬購入500人份量的治療天花抗病毒口服用藥「Tecovirimat」，可治療正痘病毒屬的天花、猴痘、牛痘。

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