北韓外務省譴責北約峰會　痛批美國：恐讓歐亞同時深陷核戰爭威脅

▲崔善姬就任外務相以來，北韓外務省首次以發言人身份發文批判美國所主導的北約組織峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）今年來試射導彈頻率增加，以及可能進行第7次核試，美國、南韓、日本領導人在北約組織峰會之際召開3國會談，討論如何加強軍事合作。對此，北韓外務省發言人強烈譴責，表示此舉是針對北韓行使自主防衛全有備而來，痛批美國的輕舉妄動恐讓歐洲、亞洲同時深陷核武戰爭的威脅中。

根據北韓官媒《朝中社》今（3）日報導，北韓外務省發言人針對該社記者昨（2）日提問進行回答，表示不久前的北約峰會之際，美國、日本、南朝鮮（南韓）當局組成反共和國（指北韓）的陣營，以北韓行使正當防衛自主權為由，討論如何進行聯合軍事演練等諸多問題。

北韓外務省發言人表示，美國透過此次北約峰會，實現將歐洲軍事化、將亞太地區「北約化」，同時追求牽制包圍俄羅斯、中國的目標，美日南朝鮮（南韓）三方軍事同盟則被視為實現目標的重要手段。

北韓發言人認為，美國助長朝鮮半島（韓半島）情勢不安，再次突顯出北韓追求國防自主的迫切性，「美國與其追隨勢力策畫愚蠢的軍事行動，造成歐洲與亞太地區有可能隨時陷入核戰爭的威脅，導致國際和平與安全處於冷戰結束以來的最大危機。朝鮮民主主義人民共和國將會應對美國與其追隨勢力的敵對行為所導致的各種威脅，守護國家主權利益，並竭盡使命盡責守護朝鮮半島的和平與安全。」

南韓《韓聯社》分析，該篇以外務省發言人為名義發表的聲明，是崔善姬獲任命為外務相以來的首篇聲明，同時此次北約組織峰會提出「新戰略」，將俄羅斯視為最嚴重且最直接的威脅，且首次提及中國的野心與慾望挑戰北約同盟的利益、國防安全、基本價值，針對日益激化的美中競爭以及俄烏戰爭，北韓為俄羅斯、中國等友邦進行辯護。

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