颱風艾利幾近「裸奔」估週二登陸！台灣這天起降雨才變少

記者李宜秦／台北報導

今年第四號颱風「艾利」持續北上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，艾利已穿越沖繩地區，發展環境轉趨惡劣「幾近裸奔狀態」，預計週二白天登陸日本九州。另外台灣受附近環境影響，未來幾天天氣仍不穩定，必須等到週五太平洋高壓勢力增強，降雨才會減少。

▲因附近環境轉差，颱風艾利強度將維持輕颱等級。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣颱風論壇｜天氣特急指出，艾利已穿越日本沖繩地區，隨著緯度漸高，發展環境轉趨惡劣，幾乎呈現裸奔狀態，強度將維持在輕度颱風下限，今天慢速移動，將轉北再轉東北，明天加速朝日本九州前進，預計週二白天登陸。

▲台灣位於兩個颱風之中的大低壓帶。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

天氣職人吳聖宇在臉書貼文中指出，台灣位於颱風「芙蓉」、「艾利」構成的大範圍低壓帶中，今日南部、東南部、恆春半島整天斷續有陣雨或雷雨，中北部、東北部、東部午後可能出現局部短時強降雨。

明日至週三南部、東南部持續會是一整天有短暫陣雨或雷雨的天氣，中北部、東北部、東部仍是以白天陸地上發展的熱對流降雨為主，有機會出現局部短時強降雨或是局部大雷雨的現象。

週四起南風強度減弱，但天氣仍不穩定，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方白天的熱對流雷雨仍會比較旺盛。直到週五南部的迎風面降雨才會明顯減少，上午各地為多雲到晴，以午後山區發展的熱對流雷雨為主，降雨範圍往山區縮減，雨勢也會減小，恢復到比較典型的夏季型天氣。