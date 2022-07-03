抹黑「白沙屯拱天宮」主嫌落網！竟是通緝犯　與2女廟前被捕

記者蔡文淵、郭玗潔／金門報導

白沙屯拱天宮媽祖進香活動於今年5月順利結束，不過在進香期間，廟方卻發現有人冒用白沙屯拱天宮製作影片，涉嫌散播不實言論，廟方立即向通霄分局報案，經警方歷經多日的循線追蹤，終於在苗栗著名宮廟前，將正與2女性友人參拜完要上車的主嫌逮捕歸案，警方經查，曾姓主嫌因傷害案正遭通緝中。

▲白沙屯拱天宮發現網路上有人冒用名義，製作影片抹黑「進香活動是為了詐騙香油錢」，經報警處理，警方抓到曾姓主嫌。（圖／記者蔡文淵翻攝）

國家級無形文化資產的白沙屯拱天宮往雲林縣北港朝天宮進香活動，於今年5月27日圓滿落幕，然而拱天宮廟方發現進香期間有心人士冒用「白沙屯拱天宮」與「官方頭旗圖案」製作影片發佈傷害性言論。更稱進香活動目的為騙取信徒捐香油，廟方依妨害名譽至通霄分局報案提告，希望警方揪出兇手，以正視聽。

通霄分局受理後，立即成立專案小組偵辦，過程中警方發現，該影片為一集團拍攝，無論派人至拱天宮拍攝擲爻影片、蒐集網路上資料到影片後製剪輯，均有人負責，分工相當縝密，且刻意隱避身分不易鎖定。

經警方鍥而不捨的追緝，首先查獲2名涉案嫌犯，再循線掌握主嫌身分行蹤，經查曾姓主嫌另有傷害案遭通緝，因此與2名女友行蹤飄忽，正落腳於苗栗汽車旅館，似乎在找尋下一間宮廟犯案，幸好舉頭三尺有神明，在著名供奉關聖帝君廟宇前將3人拘提歸案，通霄警方於警詢後依妨害名譽罪嫌將涉案人員全數移送地檢署偵辦。

▲曾姓主嫌與2名女性友人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

通霄警分局分局長陳文彬表示，我國是宗教及言論自由的國家，每個人對於身邊人事物均可自由發表意見及選擇自己所要信仰的宗教，但不代表可以任意惡意的詆毀他人或團體，一旦跨越法律底線，即要面對法律的追訴及制裁。