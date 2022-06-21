北韓新冠奇蹟！死亡率0.002%世界最低　傳6月底宣布「抗疫勝利」

▲北韓5月12日宣布新冠疫情爆發，未滿1個月就曾傳出首都平壤解封的消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

全球經歷新冠疫情2年多後，北韓（朝鮮）5月才首度承認有疫情，從當初最多每日新增40萬起發燒病例，近日已降至3萬以下，全境2600萬人口中只有73例死亡，0.002%的超低死亡率備受爭議。但外界預測，北韓很可能會在6月底宣布「抗疫勝利」，因為無論面對軍事、經濟或疫情困境，北韓總是能取得「絕對勝利」。

據美聯社報導，北韓1個多月前才剛承認疫情爆發，現在很可能已經準備宣布防疫成功了。儘管北韓擁有全球最差之一的醫療系統，幾乎很少或根本沒有疫苗可打，但北韓官媒盛讚，北韓成功避免了大規模死亡。目前北韓共累計470萬例確診，佔2600萬人口中的18%，死亡人數僅73人，死亡率維持在全球最低的0.002%，真實性備受爭議。

▲北韓爆發新冠肺炎疫情，軍方人員正在平壤一間藥局分派藥品。（圖／路透）

專家認為，北韓公布病例數一部分是為了宣傳領導人金正恩的政績，且當局似乎不可避免地「必將徹底擊潰病毒」。金正恩最初將疫情描述為一場「巨大動盪」，然而進來每日確診數降至1.7萬至3萬後，他在執政黨大會上聲稱已度過了「意想不到的嚴重危機」階段。南韓政府統一部發言人表示，北韓可能在6月結束前宣布疫情危機解除。

▲官媒發佈金正恩與第一夫人李雪主協助調派醫療藥物的照片。（圖／路透）

南韓高麗大學教授南成旭（音）受訪表示，北韓首都平壤疫情似乎有所緩解，但農村疫情可能還會持續，因為農村仰賴市場活動維生，無法取得公共物資配給，導致有症狀者冒險外出，「我認為北韓稍晚才會宣布戰勝疫情，因為如果太早宣布又出現新患者，就會丟了面子。」

南韓國家安保戰略研究所分析師文成墨（音）表示，這項宣布將是兩面刃，雖然能強調金正恩是戰勝新冠病毒的偉大領導人，但同時便無法透過防疫的名義，維持嚴格限制來控制人民。外界懷疑，北韓人民歷經2年半來的疫情重創生計後，金正恩利用這波疫情來促進內部團結，也可能蓄意誇大早期染疫人數，以震懾民眾支持政府嚴厲的防疫政策。

▲北韓雖然每天都有發燒病例，卻很少直接稱為「COVID-19」病例。美聯社認為，這很可能是北韓缺乏快篩試劑的緣故。（圖／達志影像／美聯社）

首爾慶南大學遠東研究所教授林乙哲（音）則認為，北韓幾乎不可能快速取消重大限制，因為當局深知疫情、聯合國制裁和其他經濟困難仍將存在。北韓6月稍早接受了中國提供的疫苗，但針對韓、美有意提供的醫療援助持續「已讀不回」。

長期關注北韓健康衛生問題的網站「DPRKHEALTH.ORG」負責人安京秀（音）表示，北韓等到每天發燒病例和鄰國中國疫情趨緩後，可能會正式宣布「戰勝新冠病毒」，但此聲明實質意義不大，因為北韓可能是因為早就確定疫情可控，才會在5月承認病例爆發，「依照北韓說詞，它將擊敗一切。北韓不會承認無法克服的事，不論是面對軍事、經濟、疫情等困難，總是能取得絕對勝利。」