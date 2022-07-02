脫北者屍體棄街上曝曬10天！　北韓「射後不理」警告想逃下場



▲北韓脫北者問題多，當局採取殘忍手段應對。（圖為南北韓交界處哨所／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

北韓應對脫北者問題手段相當嚴厲，過往就有步槍處決、塞入高射砲孔發射的駭人紀錄，根據最新報導，北韓日前採用更讓人心裡發寒的做法，將處死的脫北者屍體棄置邊境路上多日，給往來許多有意跨越邊境逃往中俄的潛在脫北者警告。

《每日北韓》日文版上月底引述消息人士指出，北韓國家安全部去年2月已向中國邊防發出通知，平壤當局禁止北韓公民在邊境工作，不論中朝國民只要跨越邊境一律射殺。後來回應北京當局抗議，平壤撤回射殺非法越境的中國公民政策，但仍維持只要北韓人民非法越境一律射殺的規定。社會保障部更在8月向邊境居民發布公告，未經許可只要接近邊境，無論人或是動物，格殺無論。

報導指出，一對20多歲年輕的北韓夫妻於上月3日企圖跨越邊境，從中朝接壤的咸鏡北道會寧市，偷渡進到中國吉林省，但被發現後立刻遭到射殺死亡。然而當局以防止Covid-19疫情傳染為由，任年輕夫妻屍體曝曬10多天，才收屍善後。

事實上去年8月已有類似事件，一名脫北者逃亡失敗慘遭射殺，遺體遭國家棄置鴨綠江沿岸約2周，附近一座小鎮的居民每天只要上街，就能看見屍體橫在路邊，明顯有國家恐嚇警告人民的意味。

報導指出，不只人民企圖逃跑失敗，也有士兵持槍械彈藥跨境叛逃，上月23日一名成功越過邊境的24歲北韓士兵，身上帶著一把步槍和60發彈藥，只是在越境後遭中方追趕，只能絕望嘗試返回北韓。另一名士兵則在25日試圖偷渡到中國，遭發現後當場射殺身亡。