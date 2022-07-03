BA.5致疫情反彈　日本連4天破2萬確診！東京、大阪較上周增至1.4倍

▲日本近來面臨熱浪，中暑人數增加，新冠疫情又逐漸回升，醫療量能壓力漸增。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本新冠肺炎疫情出現升溫跡象，截至2日晚間7時30分為止，單日新增通報2萬4903起確診病例，不僅連續4天突破2萬確診，包括東京、大阪確診數增至上周的1.4倍，而福岡、北海道、沖繩等地病例也比上周有所增加。日媒報導稱，這波疫情與BA.5逐漸普及有關。

根據《朝日新聞》、《時事通訊社》報導，日本2日新增2萬4903例確診，比上周六（6月25日）數據增加超過8316例，單日染疫人數已連續4天突破2萬人，另外，當日也通報55例重症、11例死亡。

報導指出，日本疫情自5月中旬就持續緩和，但6月30日數據顯示，32個都府縣一周平均新增病例比起上周都有所增加。另外，東京、大阪確診數增加至上周的1.4倍，山陰、九州、四國、近畿等地有8個縣則增至1.5倍以上，疫情持續升溫的其中一個原因就是BA.5的擴散。

依據東京都健康安全研究中心PCR篩檢結果，截至6月20日的1周內，BA.5疑似病例占25.1%，相比前一周數據呈現翻倍成長，若持續不斷擴散，BA.5將有望取代主流的BA.2。

東京2日通報3616例新增確診，比上一周同日增加1400多例，連續15天的確診數都超越上周同比。大阪則新增了2545例，也比上周增加超過1000多例。島根縣當天新增424人染疫，創下疫情以來單日確診數的新高紀錄。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》