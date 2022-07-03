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變異株BA.5傳播速度驚人　德國官員：秋季疫情嚴峻

 ▲▼ 德國柏林一處新冠篩檢中心在入口處掛出標示。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國柏林一處新冠篩檢中心在入口處掛出標示。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者林育立柏林2日專電

隨著新型冠狀病毒BA.5變異株迅速擴散，近來德國疫情明顯升溫，聯邦政府官員警告秋天的疫情將相當嚴峻，呼籲地方政府和民眾及早準備。

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）1日接受「德國第一電視台」（ARD）訪問時表示，隨著Omicron亞型變異株BA.5傳開來，今年秋天的確診人數將相當多，為醫院等基礎設施帶來沈重負擔，「這會是一個疫情嚴峻的秋天，有必要及早準備」。

根據全國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）統計，BA.5是目前左右德國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的主要變異株，占確診比例的66%；其次才是過去幾個月主宰疫情的變異株BA.2，占比27%。

一個月前，BA.5的占比還不到10%，如今已經過半，可見傳播速度驚人。BA.5的擴散導致德國最近每天新增的確診人數超過10萬人，疫情有升溫跡象。

美國藥廠莫德納（Moderna）、德國藥廠BioNTech都在研發升級版的疫苗，對抗Omicron變異株，預計秋天上市。

對此，勞德巴赫說，這些調整過的疫苗可能10月底才到貨，因此目前規劃讓染疫風險高的老年人先打現有的疫苗，以降低重症風險。

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