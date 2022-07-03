冬季恐爆「雙流行」　醫憂點名這族群：可能比5、6月更大規模

記者陳俊宏／綜合報導

2日新增3萬4748例本土確診，疫情有降溫趨勢。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天（3日）提醒，他認同今年冬季將同時爆發「流感」和「新冠疫情」的雙流行預測，但更擔心主要的族群將落在5歲以下幼童，可能造成比5、6月更大規模的兒童重症醫療負擔。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書表示，過去兩年多，因為新冠肺炎疫情，台灣民眾過著超高強度的防疫生活，除了防堵新冠肺炎病毒外，一併也防堵了許多兒童常見感染症病毒，例如流感、腸病毒、腺病毒等；然而，隨著新冠肺炎疫情趨緩，各項防疫作為逐漸鬆綁，各種傳染病的反撲將隨之而來。

謝宗學指出，台灣兒童大多數在3歲左右進入幼兒園，開始過著群聚日常，從「乾淨的家」進入「不乾淨的幼兒園」，這段過渡期接觸到各式各樣的病毒細菌，雖然常讓孩子身體生大小病，但同時也訓練免疫系統認識病原體，以應付未來的挑戰。

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▼近期本土疫情有降溫趨勢。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



謝宗學說，過去兩年多超高強度的防疫措施和不時停課線上教學，創造歷史最低幼兒園兒童生病率，同時也剝奪了接觸病原體和訓練免疫系統的機會，可以說現在5歲以下兒童的免疫系統如同幾乎全白的紙張，裡頭對於周遭病原體的記憶資料極少。

謝宗學認為，一旦調降防疫強度或鬆綁邊境管制，極容易爆發新冠肺炎以外的感染症流行，就像丟火把進入堆滿火藥的倉庫，一瞬間可能引發大爆炸，這就是「免疫負債」的概念。

謝宗學提醒，面臨其他病毒的挑戰，第一個最可能的病毒是流感病毒，去年秋冬天，歐美國家開始鬆綁防疫規定後，許多國家同時爆發「新冠肺炎+流感」雙疫情大流行，造成許多民眾同時染疫和醫療量能極大的壓力；有研究指出，若先感染流感再感染新冠，可能會增加病情的嚴重程度。

▼謝宗學擔憂，新冠、流感雙流行主要的族群將落在5歲以下幼童。（圖／資料照／記者李毓康攝）

謝宗學表示，許多專家最近紛紛提出，今年冬季將同時爆發流感和新冠疫情的預測，他也認同這樣的論述，「但我更擔心爆發雙流行主要的族群將落在5歲以下幼童，流感造成猛爆性急性腦炎的恐怖不輸新冠肺炎，亦會造成肺炎、敗血症、橫紋肌溶解症等併發症，冬季引爆的雙流行疫情可能造成比5、6月更大規模的兒童重症醫療負擔。」

謝宗學指出，因此，強烈建議即使政府鬆綁防疫規範，幼兒園或校園裡現行、已經行之兩年的防疫措施不能完全解除，至少要留下戴口罩上課的規定，勤洗手的宣導也不能鬆懈，冬季流感之後還有夏季腸病毒，許多病毒挑戰等著免疫系統未經訓練的幼童。

謝宗學建議，今年儘量讓孩子接種流感疫苗，藉由疫苗讓免疫系統接受流感病毒「片段」的刺激，產生保護力，以減少流感併發症發生的機率。