　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上半年新冠逾6千死！恐明年擠入十大死因　「超額死亡回正」關鍵曝

▲▼ 十大死因「癌症」連40年居冠。（圖／衛福部提供）

▲衛福部公布110年死因排行，新冠肺炎第19位。（圖／衛福部提供）※點圖放大

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心2日公布新增96例死亡，也讓今年本土死亡數來到6015人。衛福部日前公布110年國人死因統計，有896人因新冠肺炎過世，在總死因中排名第19位，整體超額死亡仍為負數，但隨著今年死亡數突破6千人，超越去年一整年的腎病死亡人數，明年死因排名不僅恐大洗牌，超額死亡恐難以維持負數。

根據國家教育研究院定義，「超額死亡（Excess Mortality）」為暴露於某種有害因子的死亡數減去在一般環境背景值下所造成的死亡數。指揮中心昨日表示，疫情期間超額死亡係指疫情期間總死亡數減去非疫情期間總死亡數，「愈高表示疫情造成死亡情況愈嚴重」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心引述《經濟學人》統計，台灣2020年3月2日至2022年5月31日期間，每10萬人超額死亡數為-8，相當於疫情期間死亡人數比常年少2000人，在全球排名第二。

▲▼指揮中心7/1公布台灣超額死亡世界第二低。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心7/1公布台灣超額死亡世界第二低。（圖／指揮中心提供）

不過，台灣6月仍受Omicron疫情肆虐，單日死亡數也屢創新高，今年本土死亡人數更佔疫情爆發以來死亡總數87.7%。排除延遲通報等因子，6/1~6/30期間合計4395人死亡，相較於5/1~5/31合計的1509人增加近3倍，亦即若經濟學人計算時間拉長，超額死亡人數恐有更動。

對此，指揮中心發言人莊人祥受訪時表示，經濟學人是國際專家進行全球比對，各國納入統計時間不一，今年Omicron疫情造成死亡人數攀升，的確有可能讓超額死亡「往正的方向帶」，但是否會變讓超額死亡「回正」，仍須看BA.4、BA.5是否又造成另一波大流行，有待國人下半年繼續努力。

台大公衛學院教授陳秀熙受訪時則提到，台灣2020年至2021年死亡的確是負超額，但若以Omicron流行的2022年1~5月期間的背景死亡率，與2015～2019年疫情前預期死亡數相比，超額死亡數已達3187人，「加上6月一定更高」。

▲▼2022年1～5月觀察及預期死亡數。（圖／陳秀熙教授團隊提供）

▲2022年1～5月觀察及預期死亡數，台灣已經是正超額。（圖／陳秀熙教授團隊提供）

陳秀熙表示，《經濟學人》研究目的在校正死亡低報的國家，「但沒有一個國家經歷Omicron還是負超額」。台灣今年至5月超額死亡率為4%，雖然較日本、紐西蘭等國低，陳秀熙仍示警，若再不將新冠肺炎降級，恐壓縮其他醫療資源，讓邁入高齡的戰後嬰兒潮就醫資源遭排擠，或因疫情不敢就醫，間接導致長者死亡。

根據衛福部統計，110年死亡人數較前一年大增1.1萬人，高齡與低溫為兩大重要影響因子，去年5月造成社區大流行的新冠肺炎僅排名第19，並未撼動死因，但今年上半年新冠肺炎死亡人數已突破6千人，累計死亡數已超越去年一整年的腎病死亡數5470人，擠進十大死因榜。若下半年疫情因新變異株回升，明年超額死亡不僅會回正，死因排名還有可能大洗牌。

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大
周杰倫下金曲戰帖「哥要出來了」　PTT狂讚：回來拯救華語歌壇
金曲獎／蔡健雅慶功一半...突向蕭亞軒「道歉」　親曝領獎內幕
金曲獎／唯一0負評引言人是「他」！光露臉就讓PTT暴動　雕像

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全家感染！只有她平安　台大醫猜原因：這才是天選之人吧

冬季恐爆「雙流行」　醫憂點名這族群：可能比5、6月更大規模

上半年新冠逾6千死！恐明年擠入十大死因　「超額死亡回正」關鍵曝

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

首例猴痘男最新病況曝！5QA搞懂「高危傳染途徑」　2類人易中鏢

家人重男輕女引發她「子宮問題」！無意識植入「不想當女人」設定

爸憂姊姊「能力差」遺產全給她！弟傻眼：我怎麼辦？網反讚賺到

超噁阿伯酒精噴鼻孔！正妹店員看傻「瘋狂消毒23秒」　誇張影片曝

婆婆其實是「第三者」！心理師拆解：讓夫妻關係真正成為男女主角

高麗菜也有分公母！達人教一招從外觀辨別：這種又脆又甜

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

全家感染！只有她平安　台大醫猜原因：這才是天選之人吧

冬季恐爆「雙流行」　醫憂點名這族群：可能比5、6月更大規模

上半年新冠逾6千死！恐明年擠入十大死因　「超額死亡回正」關鍵曝

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

首例猴痘男最新病況曝！5QA搞懂「高危傳染途徑」　2類人易中鏢

家人重男輕女引發她「子宮問題」！無意識植入「不想當女人」設定

爸憂姊姊「能力差」遺產全給她！弟傻眼：我怎麼辦？網反讚賺到

超噁阿伯酒精噴鼻孔！正妹店員看傻「瘋狂消毒23秒」　誇張影片曝

婆婆其實是「第三者」！心理師拆解：讓夫妻關係真正成為男女主角

高麗菜也有分公母！達人教一招從外觀辨別：這種又脆又甜

大學生騎車回家竟因這點變通緝犯！　3步驟避免警察上門

讓他升！響尾蛇林昱珉本季22K　水手張景淯先發2局無失分

全家感染！只有她平安　台大醫猜原因：這才是天選之人吧

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

惡少為「假鈔買毒」街頭殺人　爸連帶賠償436萬元

K湯超愛浪花3弟普爾　誇：他怎麼可能是28順位！

冬季恐爆「雙流行」　醫憂點名這族群：可能比5、6月更大規模

鄭浩均從陽岱鋼身上學態度　跟偶像當隊友「好夢幻」

周杰倫下金曲戰帖「哥要出來了」　PTT狂讚：回來拯救華語歌壇！

明明監控的是貨物卻要拖車業付錢裝GPS　拖車業決定擴大陳抗活動

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

生活熱門新聞

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

即／大雷雨狂炸警報狂發　雙颱雨彈明襲全台

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

好市多整車戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

高麗菜也有分公母！達人教一招外觀辨別

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

他登雪山把友11歲女兒留哭坡！律師揭最大問題

國家警報響了！北北桃19縣市大雨特報　這縣市嚴防暴雨

1碗99元！IKEA賣牛肉麵驚呆他：很超值

超噁阿伯酒精噴鼻孔！店員瘋狂消毒23秒

婆婆是第三者！心理師拆解婚姻

更多熱門

相關新聞

雲林＋1000　新增4例確診死亡　其中2人未施打疫苗

雲林＋1000　新增4例確診死亡　其中2人未施打疫苗

雲林今（2）日新增1000例本土確診個案，分別為分別為斗六178例，虎尾130例，斗南81例，西螺80例，北港69例，麥寮68例，莿桐54例，古坑44例，土庫41例，台西34例，二崙28例，大埤26例，林內、水林25例，崙背24例，口湖23例，元長、褒忠21例，四湖19例，東勢9例個案分佈20鄉鎮。

新竹縣+868！長長打疫苗送禮券再延長

新竹縣+868！長長打疫苗送禮券再延長

台東+445！民眾確診完成7+7　自行檢驗快篩仍為陽性

台東+445！民眾確診完成7+7　自行檢驗快篩仍為陽性

新竹市+735！衛生局呼籲仍需積極防疫

新竹市+735！衛生局呼籲仍需積極防疫

台南市確診+3001名

台南市確診+3001名

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

男歌手骨髓癌驟逝「連告別式也沒有」！享年僅47歲

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

蕭亞軒素顏直播認「臉動過4手腳」！

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

快訊／趙孟姿生下第2胎！許孟哲報喜：貼心的小孩

金曲33完整得獎名單／蔡健雅4登歌后「狂掃4獎」拿年度專輯

黃宣「曾全國第一考上建中」！超狂背景起底

更多

最夯影音

更多
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！
胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面