上半年新冠逾6千死！恐明年擠入十大死因　「超額死亡回正」關鍵曝

▲衛福部公布110年死因排行，新冠肺炎第19位。（圖／衛福部提供）※點圖放大

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心2日公布新增96例死亡，也讓今年本土死亡數來到6015人。衛福部日前公布110年國人死因統計，有896人因新冠肺炎過世，在總死因中排名第19位，整體超額死亡仍為負數，但隨著今年死亡數突破6千人，超越去年一整年的腎病死亡人數，明年死因排名不僅恐大洗牌，超額死亡恐難以維持負數。

根據國家教育研究院定義，「超額死亡（Excess Mortality）」為暴露於某種有害因子的死亡數減去在一般環境背景值下所造成的死亡數。指揮中心昨日表示，疫情期間超額死亡係指疫情期間總死亡數減去非疫情期間總死亡數，「愈高表示疫情造成死亡情況愈嚴重」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心引述《經濟學人》統計，台灣2020年3月2日至2022年5月31日期間，每10萬人超額死亡數為-8，相當於疫情期間死亡人數比常年少2000人，在全球排名第二。

▲指揮中心7/1公布台灣超額死亡世界第二低。（圖／指揮中心提供）

不過，台灣6月仍受Omicron疫情肆虐，單日死亡數也屢創新高，今年本土死亡人數更佔疫情爆發以來死亡總數87.7%。排除延遲通報等因子，6/1~6/30期間合計4395人死亡，相較於5/1~5/31合計的1509人增加近3倍，亦即若經濟學人計算時間拉長，超額死亡人數恐有更動。

對此，指揮中心發言人莊人祥受訪時表示，經濟學人是國際專家進行全球比對，各國納入統計時間不一，今年Omicron疫情造成死亡人數攀升，的確有可能讓超額死亡「往正的方向帶」，但是否會變讓超額死亡「回正」，仍須看BA.4、BA.5是否又造成另一波大流行，有待國人下半年繼續努力。

台大公衛學院教授陳秀熙受訪時則提到，台灣2020年至2021年死亡的確是負超額，但若以Omicron流行的2022年1~5月期間的背景死亡率，與2015～2019年疫情前預期死亡數相比，超額死亡數已達3187人，「加上6月一定更高」。

▲2022年1～5月觀察及預期死亡數，台灣已經是正超額。（圖／陳秀熙教授團隊提供）

陳秀熙表示，《經濟學人》研究目的在校正死亡低報的國家，「但沒有一個國家經歷Omicron還是負超額」。台灣今年至5月超額死亡率為4%，雖然較日本、紐西蘭等國低，陳秀熙仍示警，若再不將新冠肺炎降級，恐壓縮其他醫療資源，讓邁入高齡的戰後嬰兒潮就醫資源遭排擠，或因疫情不敢就醫，間接導致長者死亡。

根據衛福部統計，110年死亡人數較前一年大增1.1萬人，高齡與低溫為兩大重要影響因子，去年5月造成社區大流行的新冠肺炎僅排名第19，並未撼動死因，但今年上半年新冠肺炎死亡人數已突破6千人，累計死亡數已超越去年一整年的腎病死亡數5470人，擠進十大死因榜。若下半年疫情因新變異株回升，明年超額死亡不僅會回正，死因排名還有可能大洗牌。