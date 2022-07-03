「兒童MIS-C+2」累計25例！5歲童冠狀動脈擴大、7歲童腹痛住院觀察中

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增32,567例本土個案，另增114例境外移入和88例死亡。本土中重症個案新增198例，其中有2例孩童特殊重症個案，都是MIS-C，目前國內也累計25例兒童MIS-C個案。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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發言人莊人祥說明，例MIS-C個案為5歲男童和7歲女童，5歲男童本身無慢性病史，5/4確診，6/2開始持續發燒、咳嗽、嘔吐和食慾下降，6/8到急診，有頸部淋巴結種及兩側小腿皮疹，發炎指數高，心臟超音波顯示為冠狀動脈擴大，懷疑MIS-C住加護病房，6/12號轉出加護病房，在6/16出院。

7歲女童同樣無慢性病史，6/1接種過一劑輝瑞兒童疫苗，6/5快篩陽性確診，居家照護，6月底開始有腹痛、食慾差3、4天，6/28發燒，次日至急診就醫，出現嘔吐、嘴唇乾、活動力下降和發炎指數升高等症狀，懷疑MIS-C收治，6/30開始使用免疫蛋白和類固醇治療，7/1退燒，目前病況改善，持續住院觀察中。

至於外界關注的6個月至5歲幼兒疫苗接種，根據ACIP會議結論，建議6個月至5歲幼兒接種莫德納疫苗，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，每劑須接種0.25ml（含25μg mRNA)，兩劑間隔4至8週以上。莊人祥表示，由於幼兒莫德納並未先提供標準品供測試，抵台後仍需2週檢驗封緘時間，預計開打時間會落在7月中下旬。

