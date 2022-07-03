男嬰確診高燒！彰化警幫下跪爸開道卻車禍　警跛腳下車急喊：快去

記者許權毅／彰化報導

彰化花壇鄉2日晚間發生警車與小客車嚴重車禍，造成員警與4民眾受傷。警方說明，當時有民眾衝進村上派出所表示，自己1歲多的孩子確診發燒41度，尋求警方開道送醫，甚至一度下跪，許姓員警得知後立刻鳴笛開道，卻在中山路與另輛轎車發生嚴重碰撞，當下員警仍要民眾先去醫院別管車禍，所幸最終順利就醫，民眾事後也致電警方表達感謝。

▲彰化警方幫確診男嬰開道發生車禍，事發前男嬰父親還下跪求助。（圖／民眾提供、記者唐詠絮翻攝）

▲許姓員警在車禍後趕緊向男嬰父親表示先去醫院，別管車禍。（圖／警方提供）



警方表示，2日晚間8時許一名男嬰父親衝進員林分局村上派出所，說自己年僅1歲10個月的孩子確診發高燒到41度，情況危急，自行要送醫前往彰基時，怕不斷闖紅燈會有危險，情急之下跑進派出所求開道，甚至激動地一度下跪，村上所員警得知後立刻駕車鳴笛前導，男嬰父親則緊緊跟隨，一路往醫院開去。

不料警方在花壇中山路鳴笛闖紅燈時，另台白色轎車從廖厝路綠燈直行駛出，員警煞車不及直接撞上，導致許姓員警左腳踝腫脹與對方4乘客擦挫傷。當下員警要男嬰父親趕緊先去醫院，順利抵達後還打回派出所關心員警，並表示相當不好意思「真拍謝」。

▲事發當下監視器畫面曝光，警方闖紅燈時有鳴笛並開啟警示燈，肇責待調查釐清。（圖／民眾提供）



花壇派出所副所長表示，警車有開啟警示燈跟鳴笛，依法有交通優先通行權，全案由警方依規定處理，肇事責任仍待進一步釐清。