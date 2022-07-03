　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

最大規模環太平洋軍演針對誰？　陸學者：劍指中國首要競爭對手

記者任以芳／綜合報導

美國於6月29日至8月4日在夏威夷群島和加州南部及周邊海域，舉行全球最大規模的「2022環太平洋」海上聯合軍事演習（RIMPAC），出動人數、軍武裝備號稱史上最大規模。大陸學者凌雲志指出，今年環太平洋軍演是在全球安全局勢，因俄烏衝突動蕩的背景下進行，釋放許多新訊號，不只給地區乃至全球安全帶來了多重風險，針對中國的意圖十分明顯。

▲▼ 2022,環太平洋軍事演習,RIMPAC, U.S. Navy 亞伯拉罕·林肯航空母艦罷工小組的船隻與 Japan Maritime Self-Defense Force 和 Royal Australian Navy 船 。（圖／翻攝 臉書RIMPAC2 ） 

▲ 2022環太平洋軍事演習。（圖／翻攝 臉書RIMPAC2 ）

美國海軍主辦的全球最大規模海上演習2022環太平洋軍事演習（RIMPAC）29日在美國夏威夷外海等地登場，共有26個國家、38艘水面艦艇、4艘潛艇和170架飛機，大約2.5萬人參演。具有參與軍力多、演習科目廣、協調程度複雜、展示武力為特點。

陸公眾號《兵韜志略》作者南京大學亞太發展研究中心研究員凌雲志分析，這次軍演是美國在亞太地區製造集團對抗，挑動地區安全局勢慣用手法，也是近年來美國以軍事手段推進「印太戰略」的重要標誌，其內涵既映射出美國全球戰略的演變，也成為折射國際關係縱橫捭闔的一個大舞臺。

因此，外界認為這次環太平洋軍演就是「劍指」中國。凌雲志指出，尤這次軍演是在全球安全局勢因俄烏衝突日趨動蕩的背景下進行，出現諸多新的特徵與動向，也給地區乃至全球安全帶來了多重風險。從中美關係的戰略層面來看，美國已將中國列為「首要競爭對手」，從外交、軍事、經濟等層面，對中國展開全面圍堵。

他認為，此次環太平洋軍演也被視爲進一步加緊遏制包圍中國戰略的一項重要舉措，針對中國的對抗意味越來越濃。

▲▼中國曾在2014年出席環太平洋軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國曾在2014年出席環太平洋軍演。（圖／達志影像／美聯社）

回顧過去，環太平洋軍演並沒有排斥中國，美國曾於2014年、2016年兩次邀請解放軍參加演習。但2018年川普政府推出了針對中俄的「大國競爭」戰略後，中國再也未受邀參加軍演，該演習逐漸成為美國拉攏他國在「印太地區」遏制中國的重要軍事活動。

談到環太平洋軍演「無人艦艇作戰」，凌雲志指出，這是這十分重要科目。美國太平洋司令部聯合情報中心前行動主任舒斯特也指出，這次演習活動陣容強大，在國際社會上具有強大的政治影響力，將會讓「潛在對手」接收到有力的威懾訊號。

凌雲志表示，「這些言論針對哪個大國不言而喻。」

另外，從實踐層面來分析，凌雲志認為美國派出海軍陸戰隊新組建的瀕海作戰團實施「遠征前沿基地作戰」戰術，同時增強有人和無人艦隊的作戰能力，都是為了應對未來可能與中國進行的「大國對抗」。從參加國家來看，美國首次邀請南太平洋島國湯加參演，試圖遏制並削弱中國在該地區的影響力。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
加里山有「迷魂陣」！　消防局認證：進去就走不出來
高雄「移動城堡」又出事！　新崛江熱褲哥亮刀嗆店家
辣妹副總傳「下乳照」撩高層　正宮怒貼公司大門轟淫蕩
崔健奪金曲歌王！《飛狗》到底在唱什麼？　他給答案了
快訊／台灣芒果在澳門「3天2次確診」　農委會回應了
五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　他嚇壞急換房
魚虎進入繁殖期　日月潭「死亡泡泡」卻沒出現
《捍衛戰士》去哪看最爽？　全場推爆1影廳：沒有對手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸史上最大訂單292架空巴　波音歸咎政治因素：令人失望

仙女老師爆紅！男同學趴窗偷上課「沒人想遲到、曠課」

最大規模環太平洋軍演針對誰？　陸學者：劍指中國首要競爭對手

瑜珈網紅遭浸浴缸放血亡　前男友被捕明日接受審訊

澳門政府：3天兩次從台灣芒果驗出新冠病毒　將全數封存銷毀

英媒稱「有中國學生間諜」　中駐英使館：誰是全球頭號竊密大戶？

辣妹副總傳下乳照撩高層　正宮怒貼公司大門轟淫蕩：知三當三

5歲女童遭拐賣！26年後千里尋親　「家裡只剩兩座墳」

相親帶23個親友瘋狂亂點…男見帳單傻眼　她慘倒貼：很委屈

50多歲兄弟檔游泳…被奶奶拿棍追打　影片曝光網讚「好羨慕」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

陸史上最大訂單292架空巴　波音歸咎政治因素：令人失望

仙女老師爆紅！男同學趴窗偷上課「沒人想遲到、曠課」

最大規模環太平洋軍演針對誰？　陸學者：劍指中國首要競爭對手

瑜珈網紅遭浸浴缸放血亡　前男友被捕明日接受審訊

澳門政府：3天兩次從台灣芒果驗出新冠病毒　將全數封存銷毀

英媒稱「有中國學生間諜」　中駐英使館：誰是全球頭號竊密大戶？

辣妹副總傳下乳照撩高層　正宮怒貼公司大門轟淫蕩：知三當三

5歲女童遭拐賣！26年後千里尋親　「家裡只剩兩座墳」

相親帶23個親友瘋狂亂點…男見帳單傻眼　她慘倒貼：很委屈

50多歲兄弟檔游泳…被奶奶拿棍追打　影片曝光網讚「好羨慕」

警界人事疑淪籌碼　國民黨團要求蘇貞昌徐國勇辭職、陳菊立案調查

才剛收編！浪貓曬醉漢睡姿　到哪都「睏嘎併軌」爸笑：搖都搖不醒

BA.5致疫情反彈　日本連4天破2萬確診！東京、大阪較上周增至1.4倍

私校退場教授中年失業「被迫下田、當旅館櫃檯」！　還有人做起傳銷

「沈慧虹」名字多難記？　蔡英文、蘇貞昌都混搭「林智堅」口誤

金蟬要在樹上脫殼？　台南山上花園水道博物館樹葉背後發現蟬蛻親子呼有趣

暑假第一周末小琉球現人潮　警交安稽查未戴安全帽違規最多

新車剩2色可選他問「哪個比較好顧」？網狂列這色缺點：傷超明顯

陳時中傳也不想選台北市長？　黨內向蔡英文、黨中央疾呼加速提名

南韓6月物價漲幅預估恐破6%　糧食能源價格牽動「萬物齊漲」

大陸熱門新聞

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

50多歲兄弟游泳被奶奶追打　網羨慕

辣妹副總傳下乳照撩高層　正宮怒貼公司門口

男找岳母告狀　開門見「妹夫也在」

正妹找26年終於回家　父母卻過世了

澳門政府：3天兩次從台灣芒果驗出新冠病毒

女遭拐賣26年　千里尋親「家裡只剩兩座墳」

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

常州千年遺址飄起台灣香

中國3大航空公司　1.1兆購入近三百架空巴客機

老婦被A3影印紙砸死！嫌犯竟是補習班學生

瑜珈網紅遭浴缸放血亡　前男友明接受審訊

仙女老師爆紅！男同學趴窗偷聽課

更多熱門

相關新聞

新北市長羅致政不玩了　蘇揆稱黨中央決定

新北市長羅致政不玩了　蘇揆稱黨中央決定

民進黨立委羅致政3日表示，自己已經沒有參選新北市長的意願，請民進黨中央無需將他列入市長候選人考量。對此，行政院長蘇貞昌回應，羅致政是很好的人才，而行政團隊的工作就是要顧疫情、拼經濟，為人民服務，所以提名的事情，就由民進黨中央黨部去決定。

快訊／羅致政表明「沒意願參選新北市長」

快訊／羅致政表明「沒意願參選新北市長」

林智堅曝卸任後舉家赴美計畫生變　「黨徵召，我沒有說不的權力」

林智堅曝卸任後舉家赴美計畫生變　「黨徵召，我沒有說不的權力」

柯志恩參選高雄　劉世芳：別再爬樹抓蚊子

柯志恩參選高雄　劉世芳：別再爬樹抓蚊子

北市三腳督民調出爐！陳時中僅拿18%？　他曝3關鍵：民進黨樓地板35%

北市三腳督民調出爐！陳時中僅拿18%？　他曝3關鍵：民進黨樓地板35%

關鍵字：

2022環太平洋軍演

讀者迴響

熱門新聞

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

黃宣認更在意歌王了　罕見放閃女友

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面