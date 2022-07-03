最大規模環太平洋軍演針對誰？　陸學者：劍指中國首要競爭對手

記者任以芳／綜合報導

美國於6月29日至8月4日在夏威夷群島和加州南部及周邊海域，舉行全球最大規模的「2022環太平洋」海上聯合軍事演習（RIMPAC），出動人數、軍武裝備號稱史上最大規模。大陸學者凌雲志指出，今年環太平洋軍演是在全球安全局勢，因俄烏衝突動蕩的背景下進行，釋放許多新訊號，不只給地區乃至全球安全帶來了多重風險，針對中國的意圖十分明顯。

▲ 2022環太平洋軍事演習。（圖／翻攝 臉書RIMPAC2 ）

美國海軍主辦的全球最大規模海上演習2022環太平洋軍事演習（RIMPAC）29日在美國夏威夷外海等地登場，共有26個國家、38艘水面艦艇、4艘潛艇和170架飛機，大約2.5萬人參演。具有參與軍力多、演習科目廣、協調程度複雜、展示武力為特點。

陸公眾號《兵韜志略》作者南京大學亞太發展研究中心研究員凌雲志分析，這次軍演是美國在亞太地區製造集團對抗，挑動地區安全局勢慣用手法，也是近年來美國以軍事手段推進「印太戰略」的重要標誌，其內涵既映射出美國全球戰略的演變，也成為折射國際關係縱橫捭闔的一個大舞臺。

因此，外界認為這次環太平洋軍演就是「劍指」中國。凌雲志指出，尤這次軍演是在全球安全局勢因俄烏衝突日趨動蕩的背景下進行，出現諸多新的特徵與動向，也給地區乃至全球安全帶來了多重風險。從中美關係的戰略層面來看，美國已將中國列為「首要競爭對手」，從外交、軍事、經濟等層面，對中國展開全面圍堵。

他認為，此次環太平洋軍演也被視爲進一步加緊遏制包圍中國戰略的一項重要舉措，針對中國的對抗意味越來越濃。

▲中國曾在2014年出席環太平洋軍演。（圖／達志影像／美聯社）

回顧過去，環太平洋軍演並沒有排斥中國，美國曾於2014年、2016年兩次邀請解放軍參加演習。但2018年川普政府推出了針對中俄的「大國競爭」戰略後，中國再也未受邀參加軍演，該演習逐漸成為美國拉攏他國在「印太地區」遏制中國的重要軍事活動。

談到環太平洋軍演「無人艦艇作戰」，凌雲志指出，這是這十分重要科目。美國太平洋司令部聯合情報中心前行動主任舒斯特也指出，這次演習活動陣容強大，在國際社會上具有強大的政治影響力，將會讓「潛在對手」接收到有力的威懾訊號。

凌雲志表示，「這些言論針對哪個大國不言而喻。」

另外，從實踐層面來分析，凌雲志認為美國派出海軍陸戰隊新組建的瀕海作戰團實施「遠征前沿基地作戰」戰術，同時增強有人和無人艦隊的作戰能力，都是為了應對未來可能與中國進行的「大國對抗」。從參加國家來看，美國首次邀請南太平洋島國湯加參演，試圖遏制並削弱中國在該地區的影響力。