國民黨提名柯志恩參選高雄市長　劉世芳酸：不要再爬到樹上抓蚊子

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長，民進黨立委劉世芳30日表示，選舉是一個良善的行為，大家互相提出正面的政見，如此才是高雄之福，千萬不要把再提出愛情摩天輪、美白小腿、在樹上抓登革熱的蚊子等政見，「這些其實是在汙辱高雄市民的智慧」。

國民黨中常會29日通過提名柯志恩參選高雄市長、前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘參選苗栗縣長，柯志恩表示很榮幸被徵召，從現在開始就全力以赴，同時也向綠營喊話，今天是她代表國民黨參選，請一切對準她，如果有人還眷戀前高雄市長韓國瑜，請去跟韓國瑜做公益。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，劉世芳在會中受訪時表示，聽說柯志恩今天會南下高雄，馬上就要舉行各種造勢活動，民進黨當然支持高雄市長陳其邁可以高票、連任當選，但是選舉是一個良善的行為，希望大家互相提出正面的政見，這才是高雄市民之福。

劉世芳呼籲，柯志恩千萬不要把以前韓粉時代的愛情摩天輪、美白小腿，在樹上抓登革熱的蚊子等政見再提出來，「這些其實是在污辱高雄市民的智慧，歡迎柯志恩來打一場高品質的市長選舉之戰」。

另外，劉世芳也說，現在只要一講到衛福部長陳時中，大家好像都很有興趣，因為陳時中在過去1、2年當中，確實就是媒體聲量的核心，而且是中心點，所以陳時中的一舉一動，不管在野黨、執政黨都會非常注意。

劉世芳指出，陳時中在過去的防疫工作，不只是可圈可點，而且非常棒，「在整個亞洲可以說是一等一的防疫指揮大將」，所以陳時中如果有幸可以代表民進黨出征台北市長，她認為是台北市民之福。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，陳時中還沒有決定是否要參選，「我們昨天只看到他放閃、要跟太太相愛到老，這個我們祝福他們」，相信陳時中不管做出任何決定，全國人民都會祝福他的決定跟安排。

鄭運鵬認為，要陳時中下台的也是國民黨，要陳時中不要落跑的也是國民黨，國民黨最喜歡對陳時中的工作指指點點，可見他們認為陳時中的確是可敬的對手、強棒，「他們是害怕陳時中參選」，至於民進黨中央黨部是否會跟陳時中談及選舉的事情，民進黨團會尊重他的意願。