快訊／羅致政表明「沒有意願參選新北市長」：民進黨無需把我列入

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委羅致政3日表示，面對年底的新北市長選戰，這場被外界公認是最艱困的一役，身為新北市在地立委，即便知道這是一場「硬戰」，如果能夠代表民進黨「應戰」是一種榮譽，「贏戰」更是參選人的責任，自己願意承擔艱難，無奈時間太殘酷，時間的流逝才是他最大的敵人。

羅致政上午在臉書以「我願承擔艱難，無奈時間太殘酷！」為題發文表明，自己從不懼怕選舉的對手，但是時間的流逝，才是他最大的敵人。民進黨內優秀人士眾多，不是非自己不可，然而近來外界蜚短流長，誤解他在主動急於爭取參選，因此必須在此澄清說明。

羅致政說明，「我願意思考承擔」，那是在民進黨內沒有從政同志願意扛起這個重擔時，自己回到自己從政初衷，「我要讓新北這座城市，在國際上被看見」，這是他能回報給民進黨和所有新北市民的殷殷期盼，「我不汲不取，若黨在艱難的時間需要我時，我沒有說不的理由」。

羅致政強調，當初就是這麼單純的心念，被動表達可以思考在民進黨最艱困的選區貢獻力量，「如果因此招致外界誤以為我一廂情願、汲汲營營爭取參選新北市長，情何以堪？！」

羅致政指出，新北市對民進黨是艱困選區，沒有黨内初選，也沒有所謂爭取提名的問題，他認為任何一位黨內同志，扛責競選新北市長，都不會有歡欣雀躍的心情，因為大家都知道這會是一趟艱巨的任務、辛苦的旅程。

羅致政說，正是因為如此，自己才會被動表達，如果黨內沒有人想承擔這場戰役時，「我願意思考有沒有時間跟能力承擔」。

不過，羅致政也說，時序已經進入夏天，投票日距今僅剩不到5個月，時間恐怕更不站在挑戰者這一方。新北市幅員遼闊，有29個行政區、400萬人口、百工百業、社團無數，更有37位民進黨的議員候選人需要一起打仗，「我很憂慮市長侯選人能上山下海、全力拚搏的時間正快速流」。

羅致政提及，有關新北市長這一役，2018年行政院長蘇貞昌賣力打了7個月的漂亮選戰，2014年立法院長游錫堃用了10個月、幾乎成功逆轉勝，2010年總統蔡英文也用足了半年，經歷人生的首次選戰。

羅致政透露，自己從5月初被動接受民進黨中央的正式徵詢及正面態度，如今時間一再蹉跎，距離選舉也僅剩4個多月，「沒有足夠時間讓新北市民感受到我的認真和努力，我就沒有資格擔任稱職的候選人」，所以請民進黨中央無需將自己列入市長候選人考量，他個人已經沒有參選意願。

羅致政強調，自己做為新北市民，他對這座城市有最深厚的情感，同時也有滿滿的願景，「我對我的黨無怨無悔、一心付出，之前衷心思考願意為黨一戰，如今理性沈澱思緒，我必須負責任地說：時間的流逝，才是我最大的對手，這已阻斷我的真心意與真戰力！」

羅致政認為，民進黨對新北市的治理責任不能放棄，然而時間已經十分緊迫，期待民進黨盡速提名有意願有能力的同志上場，自己絕對會全力輔選，也會專心輔選議員勝利，為新北市的未來一起加油。

羅致政也說，謝謝所有朋友的關心跟支持，自己會更努力扮演好立法委員的角色，繼續在國會為台灣打拚、為新北市發聲。