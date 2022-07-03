　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／羅致政表明「沒有意願參選新北市長」：民進黨無需把我列入

▲▼新北巿小英之友會「全民互助，疫情安度」服務關懷據點揭牌記者會，前副總統陳建仁、新北市立委羅致政出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委羅致政3日表示，面對年底的新北市長選戰，這場被外界公認是最艱困的一役，身為新北市在地立委，即便知道這是一場「硬戰」，如果能夠代表民進黨「應戰」是一種榮譽，「贏戰」更是參選人的責任，自己願意承擔艱難，無奈時間太殘酷，時間的流逝才是他最大的敵人。

羅致政上午在臉書以「我願承擔艱難，無奈時間太殘酷！」為題發文表明，自己從不懼怕選舉的對手，但是時間的流逝，才是他最大的敵人。民進黨內優秀人士眾多，不是非自己不可，然而近來外界蜚短流長，誤解他在主動急於爭取參選，因此必須在此澄清說明。

羅致政說明，「我願意思考承擔」，那是在民進黨內沒有從政同志願意扛起這個重擔時，自己回到自己從政初衷，「我要讓新北這座城市，在國際上被看見」，這是他能回報給民進黨和所有新北市民的殷殷期盼，「我不汲不取，若黨在艱難的時間需要我時，我沒有說不的理由」。

羅致政強調，當初就是這麼單純的心念，被動表達可以思考在民進黨最艱困的選區貢獻力量，「如果因此招致外界誤以為我一廂情願、汲汲營營爭取參選新北市長，情何以堪？！」

羅致政指出，新北市對民進黨是艱困選區，沒有黨内初選，也沒有所謂爭取提名的問題，他認為任何一位黨內同志，扛責競選新北市長，都不會有歡欣雀躍的心情，因為大家都知道這會是一趟艱巨的任務、辛苦的旅程。

羅致政說，正是因為如此，自己才會被動表達，如果黨內沒有人想承擔這場戰役時，「我願意思考有沒有時間跟能力承擔」。

不過，羅致政也說，時序已經進入夏天，投票日距今僅剩不到5個月，時間恐怕更不站在挑戰者這一方。新北市幅員遼闊，有29個行政區、400萬人口、百工百業、社團無數，更有37位民進黨的議員候選人需要一起打仗，「我很憂慮市長侯選人能上山下海、全力拚搏的時間正快速流」。

羅致政提及，有關新北市長這一役，2018年行政院長蘇貞昌賣力打了7個月的漂亮選戰，2014年立法院長游錫堃用了10個月、幾乎成功逆轉勝，2010年總統蔡英文也用足了半年，經歷人生的首次選戰。

羅致政透露，自己從5月初被動接受民進黨中央的正式徵詢及正面態度，如今時間一再蹉跎，距離選舉也僅剩4個多月，「沒有足夠時間讓新北市民感受到我的認真和努力，我就沒有資格擔任稱職的候選人」，所以請民進黨中央無需將自己列入市長候選人考量，他個人已經沒有參選意願。

羅致政強調，自己做為新北市民，他對這座城市有最深厚的情感，同時也有滿滿的願景，「我對我的黨無怨無悔、一心付出，之前衷心思考願意為黨一戰，如今理性沈澱思緒，我必須負責任地說：時間的流逝，才是我最大的對手，這已阻斷我的真心意與真戰力！」

羅致政認為，民進黨對新北市的治理責任不能放棄，然而時間已經十分緊迫，期待民進黨盡速提名有意願有能力的同志上場，自己絕對會全力輔選，也會專心輔選議員勝利，為新北市的未來一起加油。

羅致政也說，謝謝所有朋友的關心跟支持，自己會更努力扮演好立法委員的角色，繼續在國會為台灣打拚、為新北市發聲。

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
李毓芬金曲整晚瘋狂洗腦！　「烏啊烏啊啊再見」觀眾崩潰
人妻嬌羞連結老同學！他爽喊：射滿妳　夫見「三點全露」崩潰
新北「肉粽屋」賣750萬　內部照曝光！網驚：比鬼還兇
陳家欽「提前退休」內幕曝　因拒轉任這職位
快訊／苗21線大崩塌！女送醫不及病逝　300人受困
澳門政府：台灣芒果驗出新冠病毒　全數封存銷毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

陳建仁選北市？他喊不可能　爆蔡英文背後算盤

蘇貞昌：林智堅在竹市政績有目共睹　「超過8成市民幸福感滿滿」

新北市長選戰羅致政不玩了　蘇貞昌稱黨中央決定：他是很好的人才

金曲33落幕　賴清德感謝音樂人：演繹出屬於台灣的聲音

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

民進黨誰選新北？羅致政退出　黨內點名陳建仁：複製蔡英文崛起路線

快訊／羅致政表明「沒有意願參選新北市長」：民進黨無需把我列入

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

陳建仁選北市？他喊不可能　爆蔡英文背後算盤

蘇貞昌：林智堅在竹市政績有目共睹　「超過8成市民幸福感滿滿」

新北市長選戰羅致政不玩了　蘇貞昌稱黨中央決定：他是很好的人才

金曲33落幕　賴清德感謝音樂人：演繹出屬於台灣的聲音

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

民進黨誰選新北？羅致政退出　黨內點名陳建仁：複製蔡英文崛起路線

快訊／羅致政表明「沒有意願參選新北市長」：民進黨無需把我列入

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言　創作自由造就音樂的美妙

蘭嶼核廢遷移跳票！原能會再開罰3千萬　台電抗罰結果出爐

台中僑園飯店熄燈資遣44員工　市府助轉職就業

李毓芬金曲整晚瘋狂洗腦！　「烏啊烏啊啊再見」觀眾崩潰：轟炸式播放

台積電被砍到見骨！零股股民這1指標竟狂飆　創2個月以來大量

彰化139線「好貴的4公里」　半年上萬張超速罰單進帳千萬

賀！中華12比0扣倒菲律賓　闖LLB少棒亞太冠軍戰

「翁達瑞」帳號恐挨告求償千萬　張善政：支持柯志恩提告！

瑜珈網紅遭浸浴缸放血亡　前男友被捕明日接受審訊

北韓外務省譴責北約峰會　痛批美國：恐讓歐亞同時深陷核戰爭威脅

波蘭球后溫網爆冷出局136天來首敗　本世紀最長37連勝中止

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

政治熱門新聞

陳家欽提前退休內幕曝光　因拒轉任這職位

蔡英文點名「珂拉琪」呈現台灣多元語言

葉元之KUSO鹹酥雞明星臉「老闆」　大酸陳時中落跑選台北市長

台灣芒果在澳門「被確診」　吳釗燮：怎麼找到水果的鼻子？

金曲獎落幕　蔡英文：創作的自由造就台灣音樂的美妙

評陳建仁「這句話」背後大有玄機　港媒：無高層授意的可能性極低

律師童文薰參選台北市長　要拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

快訊／羅致政表明「沒意願參選新北市長」

柯志恩酸韓國瑜　王世堅：自以為幽默

陳家欽直指徐國勇喬人事　侯友宜：警察要有完整升遷制度

民進黨新北人選難產　羅致政退出、陳建仁出線？

曝「真實的歐洲生活體驗」　林楚茵：不戴口罩、不用量體溫

「民進黨靠假新聞騙人民！」　她揪3件事怒轟

新北市長羅致政不玩了　蘇揆稱黨中央決定

更多熱門

相關新聞

民進黨新北人選難產　羅致政退出、陳建仁出線？

民進黨新北人選難產　羅致政退出、陳建仁出線？

民進黨佈局九合一選戰，面對新北市這場硬戰，由誰迎戰強敵市長侯友宜遲遲未有定論，外界點名立委羅致政有意爭取，但3日他發出聲明強調，「距離選舉也僅剩四個多月，請黨中央無需將我列入市長候選人考量，個人已沒有參選意願」，檯面上只剩下副總統陳建仁。對此，有黨內人士認為，他可複製當初蔡英文崛起路線。

蔣萬安諷民進黨「養老鼠咬布袋」 黃珊珊：市民不是選票

蔣萬安諷民進黨「養老鼠咬布袋」 黃珊珊：市民不是選票

化解「仇恨值」誤解？　陳時中林佳龍終於通電話了

化解「仇恨值」誤解？　陳時中林佳龍終於通電話了

民進黨新北市提名遲遲未定　羅致政「慼心」：已無參選意願

民進黨新北市提名遲遲未定　羅致政「慼心」：已無參選意願

無力爭取立委以外職務　楊曜：焦慮、失眠已成日常

無力爭取立委以外職務　楊曜：焦慮、失眠已成日常

關鍵字：

羅致政民進黨新北市長2022

讀者迴響

熱門新聞

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

黃宣認更在意歌王了　罕見放閃女友

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男歌手骨髓癌驟逝「連告別式也沒有」！享年僅47歲

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

更多

最夯影音

更多
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面