北市三腳督民調出爐！陳時中僅拿18%？　他曝3關鍵：民進黨樓地板35%

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離九合一選舉剩下不到半年，民進黨台北市長提名人選傳出近日敲定，鎖定的就是檯面上呼聲最高的衛福部長陳時中。將對上國民黨立委蔣萬安、副市長黃珊珊，但根據最新民調顯示，陳時中僅獲18%的支持度，在三人中墊底。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，除姚文智這個特例外，民進黨在台北市的得票從未低過35％，「只要陳時中不崩盤，真的只拿18%的選票機率極低。」

不過，據TVBS民調中心的調查顯示，若由蔣萬安、黃珊珊、陳時中三人搶戰台北市長，蔣萬安仍以39%支持度為保持領先，黃珊珊則為24%，落後15個百分點，而陳時中只有18%，位居第三，另有15%受訪者還沒決定。對於民調數據，黃暐瀚表示，與今年一月底相比，陳時中從29%掉到18%，顯然，是受到疫情的影響，慘跌。

對於TVBS「39、24、18」這份民調，黃暐瀚指出，自己很懷疑這會是最後選舉的結果配比。第一、這是短期民調的結果，等到十一月投票時，民進黨的支持者，還是會歸隊投票。第二、從1994年台北市開始市長直選之後，這28年來，民進黨在台北市的得票，從未低過35％。

黃暐瀚分析，2018年的「柯文哲41、丁守中40、姚文智18」的狀況，是個「特例」。一來姚文智選前民調從未領先，二來投票當天因為公投延遲，造成選民一邊看開票，一邊去投票，棄姚保柯的綠色選民會有多少難以計算，「所以，只要陳時中不崩盤，真的只拿18%的選票機率極低。」

黃暐瀚也提出3點結論：

1、國民黨在台北市基本盤萎縮，只剩40%。

2、民進黨在台北市樓地板，最低35％。

3、柯文哲八年耕耘，力挺黃珊珊，轉移柯粉選票，讓黃成為第三咖。

黃暐瀚表示，由於黃珊珊具有吸取藍營和淺綠選票的能力，台北市很有可能將第一次出現，三咖都強，三咖得票都過三成，最後當選者，得票低於40%的狀況。