　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市三腳督民調出爐！陳時中僅拿18%？　他曝3關鍵：民進黨樓地板35%

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

距離九合一選舉剩下不到半年，民進黨台北市長提名人選傳出近日敲定，鎖定的就是檯面上呼聲最高的衛福部長陳時中。將對上國民黨立委蔣萬安、副市長黃珊珊，但根據最新民調顯示，陳時中僅獲18%的支持度，在三人中墊底。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，除姚文智這個特例外，民進黨在台北市的得票從未低過35％，「只要陳時中不崩盤，真的只拿18%的選票機率極低。」

不過，據TVBS民調中心的調查顯示，若由蔣萬安、黃珊珊、陳時中三人搶戰台北市長，蔣萬安仍以39%支持度為保持領先，黃珊珊則為24%，落後15個百分點，而陳時中只有18%，位居第三，另有15%受訪者還沒決定。對於民調數據，黃暐瀚表示，與今年一月底相比，陳時中從29%掉到18%，顯然，是受到疫情的影響，慘跌。

對於TVBS「39、24、18」這份民調，黃暐瀚指出，自己很懷疑這會是最後選舉的結果配比。第一、這是短期民調的結果，等到十一月投票時，民進黨的支持者，還是會歸隊投票。第二、從1994年台北市開始市長直選之後，這28年來，民進黨在台北市的得票，從未低過35％。

黃暐瀚分析，2018年的「柯文哲41、丁守中40、姚文智18」的狀況，是個「特例」。一來姚文智選前民調從未領先，二來投票當天因為公投延遲，造成選民一邊看開票，一邊去投票，棄姚保柯的綠色選民會有多少難以計算，「所以，只要陳時中不崩盤，真的只拿18%的選票機率極低。」

黃暐瀚也提出3點結論：

1、國民黨在台北市基本盤萎縮，只剩40%。
2、民進黨在台北市樓地板，最低35％。
3、柯文哲八年耕耘，力挺黃珊珊，轉移柯粉選票，讓黃成為第三咖。

黃暐瀚表示，由於黃珊珊具有吸取藍營和淺綠選票的能力，台北市很有可能將第一次出現，三咖都強，三咖得票都過三成，最後當選者，得票低於40%的狀況。

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
公審砸杯爸被洗一星　當時的「波霸鮮奶」飲料店不賣了
別忘申請！新冠補助、理賠盤點　6大QA一次看
畸戀女高中生害她身亡！　狼師遭重判下場曝
快訊／午後開炸！11縣市大雨特報　大雷雨範圍出爐
快訊／綠營台東劉櫂豪將出線！　賴坤成嘆真心換絕情
富邦勇士2連霸優惠來了　「超過60家」共襄盛舉！
到底該不該打第4劑？台大醫：別太期待　2情況可不打
快訊／莊人祥：7月降到萬例！　8月因BA.4、BA.5上揚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳菊率隊巡察國家衛生研究院　監委關注快篩試劑一劑難求

恩恩案時序造假？指揮中心要新北給報告　衛生局：收到函會盡快回覆

恩恩爸怒！問新北「到底忙在哪？」　衛生局：工作量都不斷增加

行政不中立爭議！黃珊珊稱了解民情　議員批「一派胡言」報告怒丟垃圾桶

朱立倫訪美稱「九二沒共識」挨轟　黃介正：沒各表空間就沒共識

綠議員要黃珊珊「氣魄好點請辭」　 一句話惹議場大笑

快訊／新北公布暑假校園活動防疫指引　訪客打2劑疫苗才可入校

快訊／大勢底定？綠營台東將由劉櫂豪出線　賴坤成嘆真心換絕情

LIVE／恩恩爸獲吹哨者爆料稱「早知延誤」　侯友宜最新說明

短髮+制服！沈慧虹曬18歲少女照　支持公民權年齡下修

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

陳菊率隊巡察國家衛生研究院　監委關注快篩試劑一劑難求

恩恩案時序造假？指揮中心要新北給報告　衛生局：收到函會盡快回覆

恩恩爸怒！問新北「到底忙在哪？」　衛生局：工作量都不斷增加

行政不中立爭議！黃珊珊稱了解民情　議員批「一派胡言」報告怒丟垃圾桶

朱立倫訪美稱「九二沒共識」挨轟　黃介正：沒各表空間就沒共識

綠議員要黃珊珊「氣魄好點請辭」　 一句話惹議場大笑

快訊／新北公布暑假校園活動防疫指引　訪客打2劑疫苗才可入校

快訊／大勢底定？綠營台東將由劉櫂豪出線　賴坤成嘆真心換絕情

LIVE／恩恩爸獲吹哨者爆料稱「早知延誤」　侯友宜最新說明

短髮+制服！沈慧虹曬18歲少女照　支持公民權年齡下修

HTC元宇宙手機「Desire 22 Pro」登場！售價11990元、7／1起開賣

宜蘭+870！確診數跌破千　縣府公告校園暑期活動防疫指引

東港碼頭白牌車載情侶　稱幫友接送被揭穿…有前科這下慘了

確診地圖曝光！新北累積破82萬例　莊人祥估8月後新一波疫情來襲

陳菊率隊巡察國家衛生研究院　監委關注快篩試劑一劑難求

恩恩案時序造假？指揮中心要新北給報告　衛生局：收到函會盡快回覆

巴黎男裝周／THOM BROWNE男模穿短裙、護襠辣翻！　挑戰最清涼正裝

騎車怕狗危險　米克斯坐「雙門洗衣籃」微笑兜風：記得幫我收尾巴

富邦悍將「疫」外攪局　樂天桃猿想要亮燈得等後天

9位神秘客全認證喜歡「這首歌」　徐佳瑩驚訝喊：完全沒想到！

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

恩恩爸揭吹哨者簡訊「早知延誤就醫」　衛生局再發5聲明澄清

周玉蔻爆「陳時中選台北市長」　民進黨回應了

高嘉瑜曬電費單「睡覺沒開電風扇」　用電度數曝光網驚：有味道

「陳時中真的會當選台北市長」　他一看民調喊快昏倒

快訊／塵埃落定！她曝陳時中確定代表民進黨參選台北市長

陳時中最新民調還是吊車尾　黃珊珊落後蔣萬安15個百分點

快訊／柯文哲要黃珊珊以無黨籍選台北市長　「何必讓宋楚瑜傷心」

快訊／大勢底定？綠營台東將由劉櫂豪出線　賴坤成嘆真心換絕情

耗盡防疫紅利仍想選北市長　陳時中「華麗轉身」的挑戰

國軍上半年25人晉任中、少將名單一次看　蔡英文親臨訓勉

民進黨選對會28日晚間登場　討論雙北、嘉義市、彰化提名

陳時中要選台北市長了？　20年好友揭：他太太點頭

民進黨嘉義市長人選　李俊俋將出戰

美P-8A與陸對峙20分鐘　退將憂21年前意外恐重演

更多熱門

相關新聞

該不該打第4劑？　醫：2情況可不打

該不該打第4劑？　醫：2情況可不打

指揮中心公布ACIP專家會議疫苗接種決議，包括6個月～5歲幼兒可接種莫德納疫苗，「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員」可接種第四劑。前台大醫林氏璧今（28日） 在臉書上表示，有不少醫事人員請教「到底該不該打第4劑？」他給出個人看法。

死亡+103！最年輕30多歲　打過3劑疫苗有慢性病

死亡+103！最年輕30多歲　打過3劑疫苗有慢性病

快訊／1歲男童成最小MIS-C！　已累積15案

快訊／1歲男童成最小MIS-C！　已累積15案

快訊／今增103例死亡！本土+44379

快訊／今增103例死亡！本土+44379

LIVE／Novavax到貨時程　指揮中心最新說明

LIVE／Novavax到貨時程　指揮中心最新說明

關鍵字：

陳時中2022民進黨蔣萬安黃珊珊新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面