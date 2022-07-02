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1歲半嬰兒「只吃蔬果」被素食媽餓死　法院認定一級謀殺

▲▼蔬菜,蔬果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲素食媽媽1歲半嬰兒只吃蔬果，最後營養不良餓死，遭法院認定一級謀殺。（圖／取自免費圖庫Pixabay） 

記者林彥臣／綜合報導

美國佛州的一名全素食主義媽媽，因為只餵他1歲半的兒子吃蔬果跟母乳，導致營養不良，在去世時只有7.7公斤，遠低於同齡嬰兒應有的體重，經法院審判後，認定為「一級謀殺」與「虐待嬰兒」，最重可判處終身監禁。

根據《太陽報》報導，38歲的希拉（Sheila O'Leary）及他的丈夫萊恩（Ryan Patrick O'Leary）都被遭到類似的罪名起訴，他們的孩子在2019年去世，體重只有17磅（約7.7公斤），經過相驗之後確定死於營養不良。

州檢察官指出，這對夫妻還虐待、輕忽另外3個孩子，在2019年時這3個孩子分別3歲、5歲和11歲，其中2個孩子明顯營養不良，只有跟前夫生的11歲的女兒健康狀況比較正常，可能因為經常與生父見面，比較有機會獲得均衡飲食有關。

檢方指出，希拉的孩子們主要飲食包括芒果、香蕉、酪梨和紅毛丹，目前還不清楚這些孩子們是否有就醫紀錄。

根據 美國兒科學會的說法，兒童應該採取「全飲食方法」，充分攝取蔬菜、水果、穀物、低脂乳製品和優質蛋白質來源的混合物，如果計劃得當，給予兒童補充足夠營養，純素飲食可能適合兒童

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