1歲半嬰兒「只吃蔬果」被素食媽餓死　法院認定一級謀殺

▲素食媽媽1歲半嬰兒只吃蔬果,最後營養不良餓死,遭法院認定一級謀殺。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者林彥臣/綜合報導

美國佛州的一名全素食主義媽媽,因為只餵他1歲半的兒子吃蔬果跟母乳,導致營養不良,在去世時只有7.7公斤,遠低於同齡嬰兒應有的體重,經法院審判後,認定為「一級謀殺」與「虐待嬰兒」,最重可判處終身監禁。

根據《太陽報》報導,38歲的希拉(Sheila O'Leary)及他的丈夫萊恩(Ryan Patrick O'Leary)都被遭到類似的罪名起訴,他們的孩子在2019年去世,體重只有17磅(約7.7公斤),經過相驗之後確定死於營養不良。

州檢察官指出,這對夫妻還虐待、輕忽另外3個孩子,在2019年時這3個孩子分別3歲、5歲和11歲,其中2個孩子明顯營養不良,只有跟前夫生的11歲的女兒健康狀況比較正常,可能因為經常與生父見面,比較有機會獲得均衡飲食有關。

