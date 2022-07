▲德州男子3度對馬性侵,遭重判10年。非當事馬匹。(示意圖/達志影像)



記者林彥臣/綜合報導

德州一名24歲男子在過去2年,擅闖一處位在聖安東尼奧的馬廄,並且3度對馬匹性侵,馬廄主人發現馬匹受傷後,找來獸醫驗傷卻認為性侵,並且經由警方取得關鍵證物DNA,才將這名性侵犯重判10年。

根據《紐約郵報》報導,24歲的布戈馬(Jean Marie Bugoma)在2020年6月~2021年2月期間,3度對馬性侵。警方取得的證詞指出,布戈馬被監視影機拍到,裸體穿梭在馬廄中。

A Texas man Jean Marie Bugoma who admitted to having sex with a horse and sexually assaulting several others has been jailed for a decade.