英雄現身！街頭強力執法逮惡匪「全民狂讚」　警局速頒破案獎金

▲桃園市保安大隊員警29日下午執勤巡邏時發現白色轎車形跡可疑，欲盤查時卻遭其倒車衝撞後逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局保安大隊員警29日下午追查一輛白色馬自達轎車，卻遭倒車衝撞逃逸，過程中還擦撞2輛機車與汽車，後來仍在富國路上拘捕到案，整個緝捕過程都被Po上網，市長鄭文燦也在臉書上給予肯定，強調被逮4名犯嫌因持有改造手槍，且嚴重危害用路人安全，出於急迫性，警方第一時間必須以強制力嚴格執法；桃園市警長許錫榮今天上午也趕往保大慰問，並致贈破案獎金，不少網友也按讚「強力執法才能保護民眾」。

▲桃園市保安大隊員警29日下午執勤巡邏時發現白色轎車形跡可疑，欲盤查時卻遭其倒車衝撞後逃逸，員警下車欲盤查，白色轎車卻加速逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對保大員警29日下午執勤過程，面對持槍與持毒4名歹徒仍奮勇追緝，最後在街頭拘捕到案過程，正巧被路過民眾以手機拍攝上傳臉書，引起不少網友討論。

市長鄭文燦昨晚第一時間在臉書貼文指出，「今天，一段保安警察大隊執法畫面，引起網上一片討論，我向大家說明案由經過，並公布另一段警方追捕畫面。」

▲桃園市保安大隊員警29日下午執勤巡邏時發現白色轎車形跡可疑，追緝到案後，現場壓制4名嫌犯在地，過程都被路人行車紀錄器拍下。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

鄭文燦表示，下午2點多，警方在桃園區正光路上，發現一輛白色轎車形跡可疑，立即上前並以警示燈及警鳴器示意該車停車受檢。但王姓駕駛不依警方指示停車，反而加速逃逸，一路任意變換車道、闖紅燈，並於富國陸橋下倒車衝撞警車，導致警車右前方損毀。逃逸中，擦撞兩名機車騎士後肇逃，最後因衝撞兩輛民車後才停下。隊上同仁立即上前以現行犯施以逮捕，也是大家在網上所看到的畫面。

▲桃園市長鄭文燦29日晚間在臉抒發文肯定保大員警依法緝捕持槍歹徒。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

鄭文燦臉書還提及，「經搜查，在犯嫌車內起獲改造手槍1把、子彈6顆、三級毒品K他命（含袋毛重5.42公克）。我認為，被逮4名犯嫌因持有改造手槍武器，且王姓駕駛行為嚴重危害用路人安全，出於急迫性，警方第一時間必須以強制力嚴格執法。」

▲桃園市保安大隊員警29日下午巡邏緝捕4名嫌犯持槍與持毒歹徒，局長許錫榮今天上午趕往保大頒發破案獎金表揚4名員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局局長許錫榮今天一早也感到保大對於4名員警奮勇緝捕4名持槍歹徒給予肯定，並頒發破案獎金與警友會慰問金，肯定同仁維護治安的表現卻也心繫同仁執勤安全。

網友則紛紛按讚「除暴安良，打擊犯罪，支持嚴正執法，讚！」「強力執法才能保護民眾」、「慰勉有功的警察，這樣就對了！小市民在此感謝您的辛苦！」「支持員警嚴正執法」、「霸氣帶點帥氣，真的帥翻！」

▲桃園市保安大隊員警29日下午巡邏緝捕4名嫌犯持槍與持毒歹徒，局長徐錫榮今天上午趕往保大頒發破案獎金表揚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，4名涉案男子因夜不偵訊，保大員警今天上午開始偵訊，截至目前尚未移送至桃園地檢署，應會依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦；桃檢強調，4名涉案人員若移送檢方複訊，檢察官將依法複訊，至於是否會向桃園地院聲押，則由檢察官決定。

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