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社會 社會焦點 保障人權

保大警痛毆狂徒鄭文燦也頒獎喊讚　4屁孩最新下場卻讓人傻眼

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市警局保大員警在街頭強勢取締4名持槍惡男案，引發各界關注，市長鄭文燦1日上午趕往表揚與頒發慰問金，鄭文燦表示，警察身為人民保母，保安警察大隊尤其具有快速強大執法能力，今與警友團隊特別前來頒發慰問金，肯定警員英勇表現保護市民安全。此外，桃園地檢署昨天複訊4名涉案男子，其中主嫌王姓男子槍砲罪10萬元交保、涂姓男子以毒品罪5萬元交保，同案彭姓與周姓男子則無保請回。

▲桃園市保安大隊員警6月29日下午執勤巡邏時發現白色轎車形跡可疑，事後攔查到案後以強制警力拘捕。（資料照／翻攝自臉書）

▲桃園市保安大隊員警6月29日下午執勤巡邏時發現白色轎車形跡可疑，事後攔查到案後以強制警力拘捕。（資料照／翻攝自臉書）

鄭文燦市長今天上午在警察局長許錫榮陪同下前往警察局保安警察大隊頒贈慰問金，鄭文燦指出，桃園市警局保大同仁在6月29日巡邏值勤中，發現白色自小客車行跡可疑，駕駛與乘客均未繫上安全帶，因此上前例行盤查，未料嫌犯拒檢逃逸，高速行駛過程中，不僅發生衝撞機車、汽車等危險駕駛情形，還追撞警車，造成警車受損，所幸當時英勇警察同仁以強制力攔截制伏，事後在車內起獲改造手槍、子彈、安非他命等證物。

▲桃園市長鄭文燦頒發慰問金給破案有功保大員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦頒發慰問金給破案有功保大員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，案發時警方追捕嫌犯的影片，在網路上與他的臉書貼出後，大多數市民都認同與肯定警方以強力執法來打擊犯罪、保護人民的安全，也展現警方執法能力，維護執法尊嚴。

桃園地檢署昨天複訊包括主嫌36歲王姓男子，同車28歲周姓、33歲彭姓與30歲涂姓男子，經檢察官偵訊後強制處分部份，王男、涂姓男子分別以10萬、5萬元交保，其餘彭姓與周姓男子則無保請回。

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