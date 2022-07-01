林智堅在桃園「超前部署」？　鄭文燦：已縝密安排低調進行

▲桃園市長鄭文燦今天受訪時證實新竹市長林智堅已低調在桃園跑行程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

外傳新竹市長已在桃園市「超前部屬」進行競選宣傳行程，桃園市長鄭文燦1日受訪時證實：「目前有些行程已低調進行，已做了非常縝密的安排，林智堅也做過8年的市長，對地方生態很快可以上手，會在7月上旬展開公開行程，拜訪行程公開或私下都會安排，未來會再說明。」

鄭文燦今天上午到桃園市警局保安警察大隊頒發慰問金，會後受訪被詢問新竹市長林智堅未來有沒有安排在桃園跑競選宣傳行程時指出，我們已經做了非常縝密的安排，地方的行程包括各類社團、地方的行腳；林智堅市長已經做過8年的市長，對地方生態很快可以上手，目前已經有一些行程在走了，只是說比較低調地進行。

鄭文燦提及，新竹市長交接以後，我們會在7月上旬展開公開的行程，桃竹團隊都很有默契，我們對於城市的治理擁有一樣的價值、一樣的DNA，我相信他可以很快的上手。

媒體還詢問，林智堅拜訪是有要包含國民黨籍的邱議長在內？鄭文燦強調，這個拜訪行程公開或私下都會安排，至於哪些行程，以後會再說明。

【更多新聞】

►保大警痛毆狂徒鄭文燦也頒獎喊讚 4屁孩最新下場卻讓人傻眼

►視線死角釀禍！砂石車「沒看見騎士」直接輾過爆頭 驚悚畫面曝光

►私查分居妻個資57次 警官認錯和解獲緩刑...還要付國庫30萬