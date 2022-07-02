芙蓉颱風登陸廣東　海南、廣東、廣西恐有「極端強降雨」

▲芙蓉颱風經過海南島，對三亞造成嚴重災情。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

芙蓉（CHABA，陸港稱：暹芭 ）颱風2日下午3時在廣東省茂名市電白區登陸，成為今年第一個登陸中國大陸的颱風。大陸氣象專家認為，芙蓉登陸後，其環流系統在季風水氣大量供給下，後續還可能給海南、廣東、廣西多地帶來極端強降雨，需防範山體滑坡、泥石流等次生災害。

中國天氣網提到，芙蓉登陸時中心附近最大風力35公尺／秒（12級），中心最低氣壓965百帕，強度為颱風級。預計，芙蓉登陸後將逐漸轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱，4日前後在廣西境內減弱消散。

中國天氣網氣象分析師閔裕秋指出，由於有季風水氣輸送，芙蓉的帶雨能力比帶風能力更加突出，華南將出現成片暴雨及以上級別的降雨區域，芙蓉本體路經之地，也就是海南、廣東、廣西等地將承接最猛烈的降雨。

其中，海南、廣東的暴雨昨天已經開始，今天上述兩地已進入颱風最強風雨時段。監測顯示，昨天08時至今天08時，海南三亞降水量已達300毫米，打破了當地7月單日降水紀錄；此外，樂東、瓊中單日降水量分別達209.4毫米、136毫米，均打破了當地7月上旬的單日降水量極值。

另外，香港一艘工程船2日在距離香港西南方160海里（約300公里）的海域發生事故，斷裂成兩截，30名船員已經棄船逃生，目前尚在搜救。香港政府飛行服務隊目前已派出定翼機及直升機前往救援，但由於出事地點位於芙蓉颱風中心（颱風眼）附近，天氣惡劣，搜救難度非常高。

▼香港一艘工程船在芙蓉颱風中心附近發生事故。（圖／翻攝香港飛行服務隊）

