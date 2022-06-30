艾利颱風最快明天白天生成！預測路徑曝　彭啟明示警這件事

▲氣象局預報芙蓉颱風以及熱帶低氣壓路徑。（圖／氣象局提供）

記者李姿慧／台北報導

今年第3號颱風「芙蓉」，路徑將往海南島到廣東前進，不會直接侵襲台灣；菲律賓東方海面熱帶低氣壓預計最快明白天可能生成第4號颱風「艾利」。天氣風險公司總經理彭啟明示警，很多人擔心颱風，但不是颱風主體，而是外圍環流的水氣，中南部會有較多累積降雨。

菲律賓東方海面低氣壓上午8時也形成熱帶低氣壓，有機會成第4號颱風「艾利」，氣象局下午14時預報指出，該熱帶低氣壓中心位置在北緯18.0度，東經132.0度，往北移動，近中心最大風速每秒12公尺，預測12到18小時近中心最大風速每秒18公尺，18小時內有發展為輕度颱風的趨勢。

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▲氣象局預報芙蓉颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員林定宜表示，該熱帶低氣壓有機會在明天白天生成颱風，具體時間點仍待觀察，預測路徑往琉球群島方向移動，若生成颱風將成第4號颱風「艾利」，不會直接侵襲台灣，但外圍水氣會影響到台灣，明天(7/1)和後天(7/2)台灣附近要小心長浪。

林定宜指出，兩個熱帶系統對台灣距離較遠，效應不強，但大低壓帶裡頭有兩個成員，水氣分布廣，台灣雖然不是颱風侵襲路徑，但未來一周天氣不穩定，全台都有雨勢。

▲南海生成今年第3號颱風「芙蓉」，菲律賓東方海面熱帶低氣壓最快明天增強為颱風「艾利」。（圖／翻攝RAMMB：Himawari-8 Imagery）

天氣方險公司總經理彭啟明也在臉書上表示，好多朋友擔心颱風，但不是颱風主體，而是外圍環流的水氣，配合西南風，中南部會有較多的累積降雨，要稍微留意。

氣象局表示，週五(7/1)至下週三(7/6)低壓帶北抬，台灣位於低壓帶內，大氣環境較不穩定；週五至下週一(7/4)雨區由南往北遞減，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲氣象局預報芙蓉颱風以及熱帶低氣壓路徑及影響。（圖／氣象局提供）

下週二(7/5)、下週三(7/6)環境轉偏南風到南南西風，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，北部及東北部地區為多雲，午後有短暫雷陣雨。7/7至7/9受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。