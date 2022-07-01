快訊／颱風「艾利」生成！雙颱一左一右夾擊　這二區防劇烈雨勢

▲除芙蓉颱風外，今年第4號颱風「艾利」也成颱。（圖／氣象局提供）

記者李姿慧／台北報導

芙蓉颱風昨(6/30)生成往廣東前進，菲律賓東方海面熱帶低氣壓今(7/1)上午也生成第4號颱風「艾利」，路徑往將往琉球群島方向移動，兩系統一左、一右包圍台灣，但對台灣沒有直接影響，不過外圍環流水氣將帶來不穩定天氣，南部和東南部將出現較大雨勢，其他地區防午後雷陣雨。

氣象局上午9時許也發布颱風生成訊息，氣象局表示，原位於菲律賓東方海面之熱帶性低氣壓，於今(7/1)上午8時發展為第4號颱風艾利(國際命名：AERE)，未來將朝北向琉球海域前進，對台灣影響較小。

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▲▼「艾利」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

氣象局長鄭明典稍早則在臉書上表示，今天有機會出現雙颱風，一左、一右在台灣兩側，距離還維持的對台灣很友善，就當作來為氣象局慶生好了。

氣象局預報員陳伊秀表示，台灣受到颱風外圍環流水氣影響，明天7/2到7/4南台灣和東南部雨勢較大，會有局部大雨，南部和恆春半島雨勢較持久，其他地區則需要留意午後對流旺盛帶來雷陣雨。

天氣風險管理公司總經理彭啟明也在臉書上表示，目前在台灣西南方的約800多的海面上，第三號颱風芙蓉，正在往廣東到海南附近當中，預計周六、日兩天可能在廣東雷州半島附近登陸。

▲「艾利」颱風預測路徑。（圖／氣象局）

彭啟明指出，第四號颱風「艾利」，預計將往北或朝西北直接前進，這也對台灣沒有直接影響，這兩個颱風相距約有1800公里，也不會有顯著的交互作用。台灣正位於兩個系統的中間，颱風雖未直接影響，但台灣環境風場也受到颱風環流的影響，目前台灣吹著偏東到東南風，尤其東半部有大片對流雲系，也對東半部從花蓮台東到恆春半島也不時有雲系移入，也有較大雨勢，在這幾天將逐步轉為偏南到西南風。

而今起也會出現不穩定天氣，彭啟明表示，今天水氣略增多，加上低壓帶北上，西半部的對流雲系將會增多，將不限於是午後熱對流，早晚都會有對流雲系發展或移入，今開始到周、六日，由於台灣位於這兩個低壓系統環流下的大低壓帶當中，不穩定及水氣都會明顯增大，雨勢將會逐漸增多，主要會在西半部，尤其中南部，容易有短時強降雨發生機會。

下周一開始到下周三、四則是穩定偏南風，也是顯著容易有午後雷陣雨的天氣，南部下雨機會增加，彭啟明表示，這要改變就要等下周四、五太平洋高壓從日本東南方海面逐漸往南移後，高壓勢力重新延伸到台灣附近，才會有顯著改變，這個變化情形也有待後續關注，仍有些變數。

