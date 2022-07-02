芙蓉颱風轉中颱！登陸最新路徑曝　「雨量可觀」網驚幸好沒來台

▲芙蓉颱風轉中颱。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

芙蓉颱風下午登陸廣東，登陸前一刻增強升格為中度颱風，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，接下來幾天雨量預計會很可觀。網友直呼：「幸好沒來台灣」。

根據氣象局預報，芙蓉颱風下午14時中心位置在北緯21.4度、東經111.4度，持續朝北北西移動，移動時速17公里，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。

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▲芙蓉颱風登陸前轉中颱，艾利則維持輕颱。（圖／氣象局）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專表示，在登陸前一刻，芙蓉颱風升格中度颱風，並正式在廣東茂名登陸。「颱風環流廣泛，當地感受很明顯，陣風實測，普遍都吹上10~13級風，由於芙蓉移速很緩慢，接下來幾天雨量預計會很可觀。」

而氣象局指出，芙蓉颱風對台灣天氣沒有直接影響，今下半天登陸廣東陸地；艾利颱風逐漸北上，往日韓前進，也對台灣沒直接影響。氣象局提醒，雖然兩系統對台灣沒直接影響，但有間接影響，海面部分，包括中南部、恆春、澎湖、金門等，都有長浪發生機率，海邊活動留意安全。

另外，今明兩天台灣還在大低壓帶環境，降雨熱區以南部和各地午後山區為主，下周一之後，艾利颱風往北遠離，台灣風場風場轉為南風和西南風，降雨轉往中南部和午後山區為主，其他地方包括花東也會有局部降雨，北台灣則有午後雷陣雨，後期降雨則會趨緩。

▲芙蓉颱風登陸前轉中颱。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）