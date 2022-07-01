雙颱包夾！未來7天「降雨三階段變化」曝　明雨勢增強

記者李姿慧／台北報導

芙蓉颱風昨(6/30)生成往廣東前進，第4號颱風「艾利」今(7/1)上午也生成，路徑將往琉球海面移動，兩系統一左、一右閃過台灣，不過外圍環流水氣將帶來降雨，氣象局表示，未來7天將受低壓影響，風場轉變將帶來三階段降雨變化。

▲氣象局公布芙蓉及艾利颱風暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局提供）

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氣象局預報員王君賢表示，今年第3號颱風「芙蓉」昨生成，目前距離鵝鑾鼻東南方800公里海面，未來朝海南島前進，對台灣不會有直接影響；艾利距離鵝鑾鼻約1000公里，往琉球海面前進，對台灣也沒有影響。但未來一周台灣地區受低壓帶影響，天氣不穩定，中南部和東南部偶有局部大雨，其他地區有短暫陣雨、雷雨。

▲氣象局公布芙蓉及艾利颱風路徑潛勢預報。（圖／氣象局提供）

王君賢指出，未來一周受低壓帶影響，今天水氣逐漸進來，中部以北天氣還不錯，以午後雷陣雨為主，南部、東半部地區有斷續短暫陣雨和雷雨，午後中南部和東南部有局部大雨機會；明天(7/2)開始水氣增多，降雨明顯，要注意北部有午後雷陣雨外，其他各地都有下雨情況，南部和恆春半島一整天都有大雨，午後山區也有較大雨勢。

下周二到下周四天氣型態也差不多，大雨範圍包括中南部和東南部地區，出現大雨機率高。

王君賢強調，目前未來7天台灣都會受低壓影響，兩系統遠離後，後面太平洋高壓增強，第8天後天氣將趨於穩定。

未來一周降雨將有三種階段變化，王君賢說，目前台灣地區風場處東南風，芙蓉颱風氣流導引台灣偏東南風，芙蓉颱風北上後，後面艾利颱風將導致台灣風場轉變，今天偏東南風，降雨集中東南部，明天開始偏南風，降雨在恆春和南部，之後將偏西南風，中南部和東南部降雨為主。