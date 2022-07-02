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飆3倍！暑假首日6千多人搶出國　「入境應放寬每周5萬人」

記者李姿慧／台北報導

暑假開跑，入境檢疫6月15日鬆綁「3+4」，國人出國意願大增，桃園機場6月21日起出境人數天天超越入境，昨暑假首日出國更衝出6395人，為入境鬆綁前3倍，航空公司7月起也已增班。不過由於目前入境有每周限制2.5萬人上限，也包括出國返國的國人，學者呼籲7月應鬆綁為每周5萬人，8月更應放寬每周10萬人入境。

▲▼桃機入境大廳，旅客登記、消毒、採檢作業。（圖／記者宋良義攝）

▲桃機出入境旅客增加，暑假首日出國人數更是6月上旬3倍。（圖／記者宋良義攝）

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不少國家已取消入境檢疫規定，跨國旅行逐漸重啟，即便我國入境仍要「3+4」，但檢疫成本降低，也讓國人出遊意願增，機場公司航班運量人數預報系統顯示，6月29日單日旅運量包含出入境和過境旅客，高達10,047人次，是自2020年4月以來首度破萬，為重要里程碑。

不僅桃機旅客運量回升，根據桃園機場出入境人數統計，今(7/2)出境5362人，入境3489人；昨(7/1)出境人數因航班數多更衝出6395人，入境則是5077人，相較6月14日出境2789人，昨出境人數是檢疫鬆綁前的2.3倍，更是6月13日1916人的3.3倍。

桃機公司總經理但昭璧表示，從上周旅客運量看起來，每天大約有7500到1.2萬人，入境和出境差不多一比一，現在歐洲或其他地方旅遊較開放，或是國際管制比較鬆，民眾大多會利用假期出去，但不一定去玩，也可能是商務行程，以上周來說，桃機航班量約每天320班到350班，大約是疫情前的4成到4成5。

▲▼疫後迎接復甦，桃機旅客量和航機數大增。（圖／桃機公司提供）

▲疫後迎接復甦，桃機旅客量和航機數大增。（圖／桃機公司提供）

但昭璧強調，即便是疫情期間，不管是機場公司本身或機場內其他單位的人員、機具，都原持原來處理能量，未來運量恢復，不會發生歐洲、美國機場人手不夠的情況，桃園機場都已經準備好了。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰則表示，6月15日過後每周入境人數有2.5萬人上限限制，不僅外國人，也包括本國人，在實施第一周上限就觸頂了，亟需要指揮中心把人數限制放寬，目前機場入境放寬唾液檢測，也鬆綁親友接送，過往要住防疫旅館，現在可以住到家裡，機場和醫療負擔不會那麼高，入境限制人數應該可以再放寬。

黃正聰表示，目前每周入境上限限制在2.5萬人，是疫情前量能的4%，目前國際上很多國家邊境不隔離，很多民眾想要出國，回來入境檢疫3+4，很多人也可以接受，現在已經進入7月暑假旺季，應該把入境量能倍增，每周開放入境5萬人，8月可再放寬每周10萬人次，即便是如此，仍僅有疫情前運能的16%，距離疫情前運量還很遠，國外都已恢復2成到5成，呼籲指揮中心應盡速開放。

▲▼疫後迎接復甦，桃機旅客量和航機數大增。（圖／桃機公司提供）

▲疫後迎接復甦，航空公司7月起增班。（圖／桃機公司提供）

因為出國人數增加，華航7月起已採最新客機 A321neo天天飛航台北松山往返東京羽田航線；規劃8、9月再增班，第三季客運航班將再增加4成，每週提供超過150班的客運來回航班。

長榮航空7月起，北美航線也已從每周17班增飛至每周28班；東南亞航線方面包括胡志明市、河內、馬尼拉增為每天1班；飛往歐洲航班自7月開始提供台北-曼谷-倫敦、台北-曼谷-阿姆斯丹每週3班，以及台北-曼谷-維也納每週2班的飛航服務；東京、大阪航線由每周2班增為3班、福岡由1班增為2班。

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