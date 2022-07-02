小琉球湧遊客戲水　稽查交安告發55件違規…其中50件未戴安全帽

▲屏東監理站會同東港警方小琉球執行交安稽查勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(2)日適暑假第一個周末，大批旅客湧入屏東熱門風景區之一的小琉球，為維護熱門風景區交通安全，屏東監理站會同東港警分局至小琉球執行聯合稽查勤務，針對改裝車輛及未戴安全帽等違規加強取締，共舉發違規55件，尤以未戴安全帽50件為大宗，其他違規如無照駕駛4件、駕照吊扣中行駛1件、車體重大設備變更1件，其中重大設備變更為貨車後車廂加裝座椅。

天氣炎熱，小琉球成為遊客旅遊戲水最佳熱門旅遊景點之，今天一早就湧入大批遊客，基於交通安全，屏東監理站會同警方加強交通安全稽查勤務，共告發55件違規案，其中50件未戴安全帽，4件無照駕駛，違規件數不少。

為了交安，屏東監理站表示，將持續不定期、不定點會同警方在琉球鄉境內加強稽查違規車輛，經查獲違反規定者，將依《道路交通管理處罰條例》處罰，除一般交通違規外，如有違規營業利用自用車從事運輸業經查獲，將依《公路法》第77條第2項規定處罰，絕不寬貸。

屏東監理站羅振瑞站長提醒，遊客租借車輛時，除選擇喜愛的車種外，記得核對一下行照是否與車輛廠牌、顏色、車種是否相同，騎乘時仍需注意交通規則，不因離島而有不同，保障自身安全才可玩的開心又放心；另提醒租車業者應將車輛保養維持車輛良好的行車狀況，並勿改裝車輛，如出事故因小失大、得不償失，期以共同保障大家行的安全。