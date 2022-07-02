快訊／高國豪當爸了！「曬寶寶超音波照」放閃愛妻：緊張又開心

記者施怡妏／綜合報導

PLG總冠軍賽G5，新竹街口攻城獅以104比108不敵富邦勇士，只能淚眼看對手完成2連霸，剛結束賽季，新竹攻城獅當家球星高國豪就在IG上發文，公布妻子懷孕的喜訊，「我們決定要攜手一起走下去，也在5月20號的那一天登記結婚，最後～當爸爸的心情原來是這麼緊張又開心，未來的日子還要請妳多多指教！」

今年24歲的高國豪，季前與攻城獅簽下5年3500萬台幣天價合約，而被網友暱稱為「3500」，稍早在臉書突然發出喜訊，發文告白老婆，感謝對方一直以來的支持與鼓勵，「從一開始認識到現在，都會幫忙處理我周遭的任何事物」，雖然常常因為訓練無法陪伴，但是對方仍不離不棄。

高國豪表示，「很巧的是彼此的老家又住在附近，讓我更相信上天註定的緣份」，兩人選在5月20日登記結婚，決定攜手一起走下去，最後他也公布，「當爸爸的心情原來是這麼緊張又開心」，透露老婆懷孕的喜訊，並曬出超音波照，還貼出多張與妻子的甜蜜合照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高國豪IG全文：

職業的第二個賽季正式結束啦，感謝這段時間一直在我身邊的另一半，無論好與壞妳都在我身邊鼓勵我、支持我。

從一開始認識到現在都會幫忙處理我周遭的任何事物，讓我可以毫無保留的在球場上享受打球，平常大部分時間都在比賽或是訓練上，比較少的時間陪伴在妳身邊，妳也非常體諒我的工作，總是沒有任何抱怨的陪伴在我身邊，而且很巧的是彼此的老家又住在附近，讓我更相信上天註定的緣份。

我們決定要攜手一起走下去，也在5月20號的那一天登記結婚，最後～當爸爸的心情原來是這麼緊張又開心，未來的日子還要請妳多多指教！