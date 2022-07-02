　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民進黨靠假新聞騙人民！」　她揪3件事怒轟：300萬罰不罰

▲▼蔡英文表揚「全國郵政志工送暖關懷獨居長者」。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心昨公布兒童疫苗接種率75.1%直指「世界第一」，被媒體人拿出數據酸「假新聞」，指揮中心事後緊急更正圖表。對此，台北市議員王鴻薇今（2日）在臉書發文怒嗆民進黨都靠假新聞騙人民，除了批評指揮中心大內宣外，更揪出另外兩件事，氣得大罵「300萬罰不罰？」

「治國無能，民進黨都靠假新聞騙人民！」王鴻薇今天在臉書發文指出，近日民進黨電價、疫情天怒人怨，假消息治國的老毛病又犯了。昨（1日）疫情指揮中心大內宣，兒童疫苗接種率「世界第一」，下午才趕快更正，輸給新加坡，而且死亡率沒下降，但我們的陳時中部長，早就準備去跑他的選舉，指揮中心形同進入看守狀態。

▲▼自誇「兒童接種率世界第一」遭打臉，指揮中心急更正。（合成圖／指揮中心提供）

▲自誇「兒童接種率世界第一」遭打臉，指揮中心急更正。（合成圖／指揮中心提供）

王鴻薇表示，無獨有偶，電價漲價，王美花除了欠郭董雞排，民進黨也欠人民一個交代，面對民意壓力，民進黨竟稱「執政6年來第一次漲電價」 遭查核組織打臉，民進黨2016年執政後，在2018年第1次電價費率審議會曾進行電費調漲，以因應當時高漲的國際燃料成本，這個問賴清德最清楚，他當時是行政院長。

王鴻薇狠酸，經濟部長王美花也不甘示弱，面對民進黨錯誤能源政策的指控，她說無論是否使用核能 各國電價漲幅高於台灣，結果一經查核法國限制電價漲幅不得超過百分之四低於台灣，美國(EIA）預估今年美國平均住宅電價漲百分之四點六低於台灣，打臉再打臉，臉都快腫得比三個雞排大了。

王鴻薇直批，民進黨政府帶頭說謊，用來文過飾非、好大喜功，「我就問民進黨，這三篇假新聞辦不辦？300萬罰不罰？」

▲▼王鴻薇痛批民進黨政府假新聞騙人民。 。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲王鴻薇痛批民進黨政府假新聞騙人民。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

指揮中心傍晚5時許公布更正圖表，我國兒童疫苗接種率僅次於新加坡。發言人莊人祥受訪表示，相關資料都是同仁昨天更新，為6月底最新資料，主要是因為需要一個一個國家網頁找接種率資料，當初沒有找到新加坡，有知道也會列出來，現在也已經進行更正。

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
21歲女星被爆秘密生子　她痛揭棄嬰真相：是，我被強暴了！
快訊／新竹翁愛石成癡！獨赴河床撿石頭失聯　今尋獲遺體
高雄港碼頭有海豚！　驚豔影片曝光
快訊／高國豪要當爸了！「曬寶寶超音波照」放閃女友
震撼彈！終於站上金曲舞台　神隱多年天后「傳擔任歌后頒獎人」
快訊／南庄山壁坍塌　廂型車開過遭巨石砸毀！
遇芙蓉颱風！貨輪斷成兩截　30人棄船求救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆護海公投「拒填海造陸蓋四接」　謝國樑批蔡適應默不作聲

「民進黨靠假新聞騙人民！」　她揪3件事怒轟：300萬罰不罰

避免政府標售土地帶動地價上漲　內政部擬修法放寬抵費地使用彈性

全台正副議長連署聲援張峻、鍾東錦　張亞中批國民黨：權臣當道

國民黨證實將出席第14屆海峽論壇　尚在討論朱立倫是否當代表人

律師童文薰參戰台北市長　首要政見：拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

民進黨新北市提名遲遲未定　羅致政「慼心」：已無參選意願

時力挺柯文哲批郝龍斌　「任用腐敗的人當秘書長有過一句道歉？」

柯志恩遭綠營側翼猛打抹黑　國民黨怒批：不造謠就不會選舉？

防疫險爭議北市158件申訴　未續保、重複投保拒出險佔多數

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

從漫畫走出來的2D蛋糕　滿滿鮮奶油+草莓超吸睛

基隆護海公投「拒填海造陸蓋四接」　謝國樑批蔡適應默不作聲

「民進黨靠假新聞騙人民！」　她揪3件事怒轟：300萬罰不罰

避免政府標售土地帶動地價上漲　內政部擬修法放寬抵費地使用彈性

全台正副議長連署聲援張峻、鍾東錦　張亞中批國民黨：權臣當道

國民黨證實將出席第14屆海峽論壇　尚在討論朱立倫是否當代表人

律師童文薰參戰台北市長　首要政見：拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

民進黨新北市提名遲遲未定　羅致政「慼心」：已無參選意願

時力挺柯文哲批郝龍斌　「任用腐敗的人當秘書長有過一句道歉？」

柯志恩遭綠營側翼猛打抹黑　國民黨怒批：不造謠就不會選舉？

防疫險爭議北市158件申訴　未續保、重複投保拒出險佔多數

台東警方創新結合布袋戲　擴大預防犯罪宣導

鐵達尼號2.0！「郵輪撞冰山」恐怖過程曝光　乘客驚：整艘都在搖

台中+4952例11死！　兒童第2劑長者第4劑接種率六都第一

1碗99元！IKEA餐廳「出現牛肉麵」他驚喜　一試吃秒推：很超值

基隆護海公投「拒填海造陸蓋四接」　謝國樑批蔡適應默不作聲

國外機場驚魂！男星挾3把劍搭機　15名航警圍著他

搶在鬼月前交屋！　專家指路：入厝4步驟、2禁忌

砸3千萬買台灣50「一天已虧百萬」　郭哲榮嗆：沒賺到5百萬不賣！

超好哭日系純愛電影《餘命10年》　在餘生探尋生命與真愛的意義

柴散步穿越回合制遊戲「遇3複製貼上炸毛貓妖」　網笑：打boss了

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

賴品妤痛批「三貂嶺自行車道」只能牽車

國防部：收回愛德幼兒園占用土地

台灣芒果在澳門「被確診」　吳釗燮：怎麼找到水果的鼻子？

柯志恩酸韓國瑜　王世堅：自以為幽默

徐巧芯：黃珊珊搶走陳時中很多支持度

落跑市長是勳章？　最新民調6成桃園人認林智堅該「做好做滿」

郭正亮預測：謝龍介得票率上看4成

林佳龍控蔣萬安抄襲　羅智強拿盧秀燕4年前競選LOGO反酸：記得說謝謝

遭控「學術不倫」　柯志恩：不排除提告求償千萬

王婉諭：高達6成苗栗人曾被買票　批徐耀昌與黑金為伍

恩恩爸1元國賠！卓冠廷：你要怎麼拒絕

考試院會拍板：高普考增列需用名額1004名

國軍吃爆石斑魚　國防部：已採購1548公斤

林智堅駁落跑　「我和韓市長截然不同」

更多熱門

相關新聞

基隆專責病房空床率55.8%　林右昌籲落實防疫措施

基隆專責病房空床率55.8%　林右昌籲落實防疫措施

中央疫情指揮中心2日公布國內本土病例新增3萬4748例，其中基隆新增379例，市長林右昌表示，本市今日確診人數為379人，基隆4家醫院COVID-19專責病房181床，收治80人，空床率55.8%，醫療量能仍充足，籲請民眾外出戴好口罩，落實防疫措施，保護自己也保護他人。

律師童文薰參選台北市長　要拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

律師童文薰參選台北市長　要拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

南鯤鯓代天府禳疫消災祈福法會

南鯤鯓代天府禳疫消災祈福法會

陸疫情再起！安徽、江蘇突爆感染病例

陸疫情再起！安徽、江蘇突爆感染病例

痛苦指數7.7%！　國民黨批急漲電價：人民苦日子找不到終點

痛苦指數7.7%！　國民黨批急漲電價：人民苦日子找不到終點

關鍵字：

蔡英文王鴻薇指揮中心陳時中疫情假新聞王美花電價

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面