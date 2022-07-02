「民進黨靠假新聞騙人民！」　她揪3件事怒轟：300萬罰不罰

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心昨公布兒童疫苗接種率75.1%直指「世界第一」，被媒體人拿出數據酸「假新聞」，指揮中心事後緊急更正圖表。對此，台北市議員王鴻薇今（2日）在臉書發文怒嗆民進黨都靠假新聞騙人民，除了批評指揮中心大內宣外，更揪出另外兩件事，氣得大罵「300萬罰不罰？」

「治國無能，民進黨都靠假新聞騙人民！」王鴻薇今天在臉書發文指出，近日民進黨電價、疫情天怒人怨，假消息治國的老毛病又犯了。昨（1日）疫情指揮中心大內宣，兒童疫苗接種率「世界第一」，下午才趕快更正，輸給新加坡，而且死亡率沒下降，但我們的陳時中部長，早就準備去跑他的選舉，指揮中心形同進入看守狀態。

▲自誇「兒童接種率世界第一」遭打臉，指揮中心急更正。（合成圖／指揮中心提供）

王鴻薇表示，無獨有偶，電價漲價，王美花除了欠郭董雞排，民進黨也欠人民一個交代，面對民意壓力，民進黨竟稱「執政6年來第一次漲電價」 遭查核組織打臉，民進黨2016年執政後，在2018年第1次電價費率審議會曾進行電費調漲，以因應當時高漲的國際燃料成本，這個問賴清德最清楚，他當時是行政院長。

王鴻薇狠酸，經濟部長王美花也不甘示弱，面對民進黨錯誤能源政策的指控，她說無論是否使用核能 各國電價漲幅高於台灣，結果一經查核法國限制電價漲幅不得超過百分之四低於台灣，美國(EIA）預估今年美國平均住宅電價漲百分之四點六低於台灣，打臉再打臉，臉都快腫得比三個雞排大了。

王鴻薇直批，民進黨政府帶頭說謊，用來文過飾非、好大喜功，「我就問民進黨，這三篇假新聞辦不辦？300萬罰不罰？」

▲王鴻薇痛批民進黨政府假新聞騙人民。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

指揮中心傍晚5時許公布更正圖表，我國兒童疫苗接種率僅次於新加坡。發言人莊人祥受訪表示，相關資料都是同仁昨天更新，為6月底最新資料，主要是因為需要一個一個國家網頁找接種率資料，當初沒有找到新加坡，有知道也會列出來，現在也已經進行更正。