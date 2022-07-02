化解「仇恨值」誤解？　陳時中林佳龍終於通電話了

▲陳時中（左）與林佳龍（右）。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

積極爭取台北市長提名的無任所大使林佳龍近日談到，民進黨若派出「仇恨值高」的人選，容易促成敵營操作「棄保」，被認為是在影射衛福部長陳時中，不過，林後喊冤稱「仇恨值」是網路大數據使用的中性名詞，會跟陳時中聯繫致意。據了解，林佳龍和陳時中昨（2日）通上電話了，雙方稍微聊了一下，林也表達歉意，並互相加油打氣。

對於「仇恨值」名詞解釋，林佳龍日前受訪說，「仇恨值」不是指「仇恨」，而是大數據中關於聲量的中性詞彙，對於可能誤解的地方，「我會跟陳時中打電話，雖然脈絡沒指特定的人，如果引起誤解，我也會跟他致電說明」；不過陳時中昨受訪說，真的沒有接到電話、簡訊或LINE訊息，「大家都是好朋友，不要放在心上」。

知情人士透露，陳時中及林佳龍昨天稍晚終於通上電話了，兩人稍微聊了一下，林在電話中表達不好意思，「仇恨值」不是「仇恨」的意思，而陳則回應這沒什麼，不用放在心上，兩人也互相加油打氣，認為不管怎麼樣，都是「君子之爭」。

知情人士也說，陳時中、林佳龍本來就認識很久了，也沒有什麼不能講的事情，雙方在電話中可以說是「相談甚歡」。