律師童文薰參戰台北市長　首要政見：拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

童文薰1日舉行「71起義，一起起義」記者會，宣布參選台北市長。童文薰說，由於第三勢力在兩黨擠壓下幾乎無生存空間，過去一直沒有下定決心參選，如今看見台灣民主憲政被踐踏，她身為法律人，一定要站出來。

童文薰表示，相信法律人第一天踏進法學院門口，立志要為國為民，「但為什麼這些法律人都變調？」很多人說法律人不適合從政，但法律人知道問題根源，唯有法律人才能解決問題，呼籲更多有正義感的法官、律師等人站出來。

針對蔣萬安競選LOGO，童文薰指出，「無限可能大聯盟」早在2018年使用過此LOGO，並已註冊商標。蔣萬安也是律師，為何使用前未檢索、確認已註冊商標？連這種事情都疏忽的律師根本不及格，若要從政有點「落漆（指遜掉了）」。

童文薰提出的7大政見，包含「現土地正義，拆除海霸王，還我二號公園」、「結合花博與松機，建立國際村與經濟特區，創造台北百億商機」、「安置台北車站遊民、拆除老舊陸橋、使用率高的陸橋增設電扶梯」等，其中更把「拆除海霸王」列為首要政見。

童文薰指出，海霸王前身樂馬飯店是蔡英文家族持有的資產，蔡英文與台北市長柯文哲更趁著新冠肺炎疫情期間，將二號公園預定地變更為商業區，因此，她第1個政見就是「拆除海霸王，還我二號公園」。