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台南七股嘉南大圳重油污染　環警合作揪出惡人

▲農田水利署台南西港分線灌溉水路，日前遭重油污染案，台南市環保局與台南市警局合作，快速偵破查獲涉案人郭姓男子，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲農田水利署台南西港分線灌溉水路，日前遭重油污染案，台南市環保局與台南市警局合作，快速偵破查獲涉案人郭姓男子，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

抓到了！農田水利署台南西港分線灌溉水路，日前遭重油污染案，台南市環保局快速鎖定郭姓嫌疑人，警方隨後以專業的刑事鑑定技巧，一舉突破其心防，警環合作下，郭男終於坦承將重油傾倒於工廠旁溝渠，依水污法最高可處3百萬罰鍰。

▲農田水利署台南西港分線灌溉水路，日前遭重油污染案，台南市環保局與台南市警局合作，快速偵破查獲涉案人郭姓男子，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局19日清晨接獲七股區民眾通報，指農田水路遭重油污染。隨即會同相關單位稽查並緊急應變攔污清油。也與西港分駐所、佳里分局偵查隊攜手溯源追查。

環保局依民眾通報地點、油漬痕跡，一路追蹤，下午就發現當地一家歇業多時的工廠，並於廠後方發現一個小型儲油桶，油桶旁3個水桶裡都有重油痕跡。另外，附近水溝、地面都有明顯且新的油漬，油漬沿至嘉南大圳岸堤皆有殘留之痕跡。

▲農田水利署台南西港分線灌溉水路，日前遭重油污染案，台南市環保局與台南市警局合作，快速偵破查獲涉案人郭姓男子，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依現場情況，幾可判定工廠68歲郭姓負責人涉有重嫌。為令嫌疑人心服口服，佳里分局道德勸說外，並以刑案規格偵辦，鉅細靡遺採集、蒐證、比對，眼見無法狡辯，終於鬆口承認。

▲農田水利署台南西港分線灌溉水路，日前遭重油污染案，台南市環保局與台南市警局合作，快速偵破查獲涉案人郭姓男子，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局指出，郭男經營的工廠歇業多年，但儲油桶裡仍留有近1/2的重油。嫌疑人在18、19日陸續以水桶裝重油，傾倒入工廠旁溝渠，前後來回6趟，估計倒入約120公斤重油。

▲農田水利署台南西港分線灌溉水路，日前遭重油污染案，台南市環保局與台南市警局合作，快速偵破查獲涉案人郭姓男子，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局指出，19日清晨接到通報後，水利局、農田水利會等緊急動員與應變攔污清油、抽油。農田水利會也暫停放水至灌溉渠道，油污幸未流入農田及七股潟湖。

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