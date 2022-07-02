美禁墮胎！10歲女童「遭性侵懷孕」被逼生下來　只能到隔壁州墮胎

▲美國俄亥俄州一名10歲女童因遭人性侵懷孕，但當地法律卻不允許她墮胎。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

美國聯邦最高法院6月推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的歷史性裁決，終止憲法對墮胎權的保障，許多州也跟進宣布墮胎禁令，禁止懷孕超過6週的孕婦墮胎，引發全球關注，外界更酸美國法律「開倒車」。俄亥俄州就有一名10歲女童因遭性侵而懷孕，但卻因新法無法墮胎，只能長途跋涉到印第安納州接受手術。

根據《每日郵報》報導，聯邦最高法院6月24日推翻羅訴韋德案後，俄亥俄州隨即宣布，只要在該州懷孕滿6週的孕婦就不得墮胎。然而上週有一名因為遭人性侵而懷孕的10歲女童，因為這項新法而無法在俄亥俄州墮胎。該名女童的醫師表示，孩子發現懷孕時已經滿6週又3天，超過州法律規定的6週。

根據俄亥俄州規定，就算是被性侵而懷孕的未成年者，只要懷孕超過6週，一樣不能墮胎。儘管如此，該名女童的醫師仍鼓起勇氣替她聯絡印第安納州的婦產科醫師，請求協助。

▲▼大批民眾走上街頭抗議，要求拿回合法墮胎權。（圖／路透）



雖然墮胎在印第安納州是合法的，但是因為俄亥俄州即將修法，將任何協助墮胎的行為視為犯罪，因此包含醫師、懷孕女童以及協助讓女孩抵達印第安納州的人，都冒著可能被起訴的巨大風險。

印第安納州也將於3週後召開特別會議，討論是否要禁止墮胎手術，而這也意味著，印第安納可能在數週後也加入禁止墮胎的行列。目前印第安納州對於墮胎手術的唯一規定為「必須詢問孕婦是否為自願墮胎」。

一名在印第安納州提供墮胎手術的醫護表示，自從羅訴韋德案被推翻後，他們看到越來越多來自其他州的孕婦到此墮胎，光是她自己一天就要接待5到8名的其他州病患，多數來自俄亥俄州與肯塔基州。

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