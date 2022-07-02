機位超賣！　達美航空祭「每人30萬重賞」求乘客讓位

▲ 美國國慶假期出遊潮，亞特蘭大機場擠爆。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國正逢國慶連續假期，加上夏季旅遊旺季，大批民眾出遊，各地航班客滿，達美航空就有一班客機因超賣至少8個機位，只好祭出每人1萬美元（近新台幣30萬元）補償，徵求願意放棄機位，搭乘下一班飛機的乘客。

Inc.雜誌科技專欄作家艾登（Jason Aten）在推特發文分享，他6月27日在密西根州大急流市（Grand Rapids）搭上一班飛往明尼蘇達州明尼亞波利斯市（Minneapolis）的達美航空班機，等待起飛時卻聽見機組員廣播通知，該航班「明顯超賣」，希望徵求8名自願讓出機位的乘客，該公司將提供每人1萬美元的補償，「如果你有Apple Pay，現在馬上就能收到錢。」

艾登和妻子、友人等一行8人一同出遊，但當時不知道航空公司剛好超賣8個機位，因此沒有表示願意讓位，等到他們得知消息時已有4、5個人下機，令他的妻子對於錯過這筆萬元賞金十分不高興。

網友麥克蘭布（Todd McCrumb）也在推特上表示，他就是乘客之一，「這是真的，我就在那架飛機上！」但他必須陪在視力受損的妻子身邊，無法讓出機位。他也向KTVB透露，達美航空原先開出的賞金是5000美元，後來才加碼到1萬美元，高到令他忍不住詢問其他乘客，「這是在開玩笑嗎？」

目前尚不清楚有多少乘客讓位，但該航班最終延誤20分鐘。達美航空發言人布萊克（Anthony Black）拒絕透露向乘客支付的金額，但他證實，航空公司有權以金錢補償確保飛機順利起飛。

人力短缺及燃油成本飆升造成航空業大亂，為旅客帶來不便，達美航空公司執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）本周稍早也為一系列航班取消及延誤問題道歉。

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